Il discorso sulla manovra “inesistente“, “riciclata“, con la premier Giorgia Meloni “che parla con Babbo Natale”. Poi la vicenda relativa al proscioglimento del caso della Fondazione Open e la legge ad personam. Parole, quelle del senatore Matteo Renzi, che infiammano i banchi della maggioranza presenti oggi a palazzo Madama nel corso delle dichiarazioni di voto sulla manovra, uno degli ultimi atti del 2024. Così più di un senatore inizia a ‘lamentarsi’ e a chiacchierare in aula durante il discorso di Renzi e parte lo scontro tra il leader di Italia Viva e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Scontro Renzi-La Russa: “Non dia lezioni”

“Quello che voglio dire anche alla rumorosa componente della maggioranza della quale il presidente del Senato evidentemente non si avvede…” sferza Renzi prima di essere interrotto da La Russa che replica: “Non c’è nessun rumore particolare, capisco che lei vuole un silenzio assoluto, ma siamo nella regola. La prego di non darmi lezioni, prosegua senza dare a tutti lezioni”.

Il camerata al presidente del Senato: “Un complimento…”

L’ex premier controreplica dando del ‘camerata‘ a La Russa senza alcuna reazione da parte della seconda carica dello Stato: “Lei non può interrompermi in diretta televisiva, camerata La Russa lei deve abituarsi a rispettare l’opposizione in quest’Aula”. “Abbia la cortesia di non fuggire dalla verità”, è stata quindi la nuova replica di La Russa, con Renzi che rincara la dose: “Magari pensavo di farle un complimento, si figuri… Il fatto che non avverta i rumori è tipico di una età incipiente che va avanti, non è un problema”.

La Russa si rende conto dei rumori provenienti dai banchi di maggioranza e chiede, non senza ironia, ai senatori: “Vi prego di ascoltare religiosamente il senatore Renzi…”. Renzi che chiude definitivamente il botta e risposta: “Presidente io le chiedo solo di recuperare il tempo, che ascoltino è secondario, che capiscano è improbabile”.

