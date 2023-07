“Qualche scricchiolio di troppo nella maggioranza lo vedo”. Lo dice chiaro e tondo Matteo Renzi, intervistato da Bruno Vespa durante la rassegna Forum in masseria. “E non lo dico con un tono positivo. La Meloni ha vinto le elezioni in nome della coerenza. Poi ha giocato il jolly da casa che si chiama Enrico Letta. Meloni gridava basta con l’immigrazione selvaggia, ma con Draghi c’erano meno della metà degli sbarchi che ci sono ora.

“Nel luglio del 2015” – ricorda l’ex premier – “la Meloni diceva che volevo mettere il prelievo forzoso. Chi lo ha messo? Renzi nel 2015? No. Meloni e Salvini lo hanno messo con legge delega. La Meloni sta facendo il contrario di quello che aveva detto. Ha vinto con la coerenza e governa con l’incoerenza”.

Renzi in Masseria da Vespa sulla separazione delle carriere

”Bisogna separare le carriere dei magistrati bravi da quelli meno bravi. Ma anche separare le carriere dei magistrati da quelle di alcuni giornalisti, c’è qualcuno che ha fatto carriera perché faceva il gazzettino delle procure. Tutte le volte che sono stato archiviato avete visto la notizia? Le assoluzioni, le archiviazioni non fanno notizia.” – ha dichiarato il senatore.

Da qui Renzi passa alla vicenda che ha coinvolto Marina Berlusconi. “A me non è piaciuta la risposta che Meloni ha dato su Marina Berlusconi”. La premier, nel giorno del 31° anniversario dalla strage di Via D’Amelio in cui sono stati uccisi dalla mafia Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta, ha preso le distanze dalle accuse ai giudici della secondogenita del Cav.

“Ma è mai possibile che si possa considerare Berlusconi il mandante delle stragi? A Berlusconi hanno detto di tutto, ma dire una cosa del genere è enorme” – ha continuato l’ex premier.

Poi l’appello diretto a Marina “ha il mio rispetto umano e politico per quello che ha scritto nella sua lettera a ‘Il Giornale’: accanirsi contro un uomo che non c’è più, lo dico io che non l’ho mai votato, è ingiusto. La Procura porti la legalità a Firenze e non si metta a riscrivere la storia per motivi politici contro Berlusconi”.

”Alle europee penso ci sia uno spazio politico straordinario. Il Pd vi sembra un partito riformista? C’è questa nuova segretaria, Schlein, che è più preoccupata di inseguire idee di Conte che non averne si sue. Meloni a destra prova a recuperare il voto dei moderati ma sarà difficile tenerli con i sovranisti. Quindi c’è uno spazio politico grande al centro, gli diamo una casa a queste persone?”. Lo ha detto Matteo Renzi, intervistato da Bruno Vespa durante la rassegna Forum in masseria.

