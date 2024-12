RES SpA (Recupero Etico e Sostenibile), impresa molisana attiva sul mercato dal 1989. RES SpA è stata quotata in borsa nel maggio 2023, diventando la prima e unica azienda del Molise a far parte di Piazza Affari e la prima azienda di rifiuti quotata in borsa in Italia.

Investire in tecnologie all’avanguardia e processi innovativi per ottimizzare l’efficienza e ridurre i costi operativi è una delle chiavi di successo della RES SpA. In secondo luogo, stabilire partnership strategiche con altre aziende, istituti di ricerca e istituzioni accademiche per favorire lo scambio di conoscenze e risorse e promuovere l’innovazione collaborativa. Infine, adottare una visione a 360º che considera non solo l’aspetto economico, ma anche quello sociale e ambientale, contribuendo così al benessere delle comunità locali e alla sostenibilità del territorio, senza mai dimenticare il forte legame che ci unisce con il Molise ed il distretto industriale di Isernia, di cui RES sta valorizzando alcuni asset chiave.

L’innovazione e la ricerca sono fondamentali per la svolta green nel settore energetico. Per questo RES SpA ha istituito istituito Polymeres, il centro dedicato allo studio e all’innovazione che serve da catalizzatore per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nel campo delle energie rinnovabili e dell’economia circolare, che rappresenta la vera anima innovativa del gruppo. La collaborazione con l’Università del Molise e altre istituzioni di ricerca è decisiva per sviluppare soluzioni avanzate e sostenibili che consentano di realizzare pienamente il potenziale dell’idrogeno verde come fonte energetica pulita e sostenibile. Attraverso programmi di ricerca e dottorati per i dipendenti dell’azienda, la RES SpA promuove una cultura dell’innovazione e dell’eccellenza scientifica che gli permette di rimanere all’avanguardia nel settore e di affrontare le sfide emergenti con creatività e determinazione.

La RES in questi anni ha vinto un bando regionale che si aggiunge al finanziamento per il riciclo chimico dei “marine litter” nell’ambito del PNRR. Questi importanti contributi sono anche dei riconoscimenti che certificano come l’impegno e la capacità di intervenire nel campo delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale siano indirizzati sulla strada giusta. Questo risultato fornisce non solo risorse finanziarie per continuare a investire in nuove tecnologie e infrastrutture, ma anche una maggiore visibilità e credibilità nel settore, mettendo in grado la RES di contribuire in modo significativo alla transizione verso un’economia verde e sostenibile, e guardare con fiducia al futuro mentre continua a perseguire la missione di innovazione e responsabilità sociale ed ambientale.

L’accordo con BlueAlp siglato nel 2024 porterà alla realizzazione del nuovo impianto di pirolisi, il primo in Italia per dimensione e investimenti. Res sarà il primo operatore a livello nazionale in grado di chiudere il ciclo di rifiuti, dalla raccolta iniziale alla commercializzazione diretta della materia prima derivante dal processo di lavorazione delle plastiche. Il tutto nel rispetto dell’ambiente dimostrando le potenzialità che i rifiuti possono avere, anche in termini di occupabilità, quando l’innovazione sposa l’impegno per ridurre la dipendenza dal petrolio e promuovere l’uso responsabile delle risorse.

Il nuovo impianto produttivo sarà in grado di gestire fino a 20 mila tonnellate all’anno di materiale in ingresso, con una capacità produttiva prevista di 15 mila tonnellate all’anno di materiale in uscita. L’investimento rappresenta il terzo pilastro del progetto industriale della Società e posiziona RES tra le aziende più innovative nel panorama italiano del sistema integrato dei rifiuti, presidiando i settori della raccolta, smaltimento, recupero, riciclo meccanico, lavaggio, granulazione e ora anche riciclo chimico. Di recente, l’azienda è stata selezionata da una giuria internazionale per le sue ottime performance tra le migliori PMI che si sono quotate in Borsa nel biennio 2022-23.

Il CEO, Antonio Lucio Valerio, classe 1974, mentre il CdA è a guida femminile, con la Presidente Maria Valerio.

