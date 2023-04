Più che un titolo, una dichiarazione di intenti quella di RiccioCapriccio ecoparruchieri che torna all’ Angelo Mai il prossimo 15 aprile con la sua serata queer, che è un vero caleidoscopio di eventi: sal8 femminista, queer comedy, performance e dj set. Aspettiamoci, dunque, corpi combattenti, differenti, ribelli e danzanti!

L’irriverenza del titolo, d’altronde, si lega alla perferzione allo spirito della Fondazione Tetrabondi a cui sarà destinata parte dei proventi della serata. L’obiettivo, infatti, è di sostenere la giornata di inclusione sociale “Ognuno a modo suo: sport senza barriere” in scena il 27 maggio al Parco Schuster.

Si entra subito nel vivo del tema con il sal8 femminista condotto dalla giornalista Alessandra Di Pietro che vede protagoniste corporeità e istanze differenti, come quella di Valentina Perniciaro (fondatrice della Fondazione Tetrabondi), Federica Fabrizio (autrice e attivista femminista), Marianna Kalonda Okassaka (smm e attivista contro grassofobia e afrofobia) e Leone Orvieto (attivista lgbtqia+), tutte accomunate dalla volontà di demolire stereotipi e barriere per dar libero spazio e movimento ai propri corpi dissidenti e ai loro desideri.

Impegno sì, ma anche risate liberatorie con la queer comedy de Le Recensioni Non Richieste e Simonne Musitano che combattono pregiudizi e patriarcato a colpi di stand-up. Va in scena, infatti, la rassegna stampa non richiesta, il tg satirico de Le recensioni Non richieste, che raccoglierà le notizie più incredibili della settimana con note dissacranti a margine, ça va sans dire. E poi toccherà a Simonne Musitano, autodefinitasi “una ragazza trans attrice che vuole guadagnare facendo ridere ma non aveva fatto i conti con i talebani della stand up comedy”, vedremo come andrà a finire…

Nota importante: tutti gli spazi di parola saranno dotati della traduzione simultanea in lingua dei segni per allargare sempre più il magico cerchio di Circus.

E poi corpi danzanti con il dj set che vede una line up all’insegna della techno con Jam JJ, Lady Maru, Lapucci e in esclusiva Vera Moro, con la sua unica data in Italia.

Durante la serata l’immancabile Riccio Beauty Corner che propone styling fluo e glow per risplendere sulla pista e la live performance di Body Painting dell’artista Anna Hearts.

Spazio anche all’artigianato con le creazioni di Sartoria Lys di Lucha y Siesta e all’informazione di genere con il punto interattivo dell’ Associazione Kala e naturalmente il banchetto della Fondazione Tetrabondi. Insomma RiccioCapriccio ecoparrucchieri non smette di creare bellezza a 360°!

