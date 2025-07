Stava facendo il bagno con il nipote quando, nel tentativo di recuperare il boccaglio della maschera ha rischiato di annegare. E’ stato salvato da un vigile del fuoco libero dal servizio, in vacanza nella zona, dopo le urla del ragazzino che si trovava in acqua con il 63enne, originario della zona. E’ quanto accaduto nella mattinata di sabato 26 luglio a Punta Licosa, frazione del comune di Castellabate (Salerno).

Il 63enne si trovava nella caletta denominata “La Parula” quando ha iniziato a manifestare difficoltà in acqua. A richiamare l’attenzione dei bagnanti è stato il nipote. In spiaggia era presente il vigile del fuoco che subito si è tuffato in acqua per soccorrere e salvare l’uomo, probabilmente colto da embolia polmonare e trascinato a riva e sottoposto alle manovre di emergenza in attesa dell’arrivo del 118.

Considerata la zona impervia, raggiungibile a piedi attraverso la pineta, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il 63enne inizialmente al presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, poi una volta stabilizzato l’uomo è stato traferito all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Le sue condizioni non sarebbero gravi grazie al tempestivo intervento del vigile del fuoco libero dal servizio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo