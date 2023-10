E’ di un ragazzo in gravi condizioni il bilancio di una rissa scoppiata nella notte tra sabato e domenica all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, comune dell’area vesuviana in provincia di Napoli. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto un gruppo di giovani ad affrontarsi alle del mattino all’esterno del fast food di via Palmentola. ci sarebbe stata una violenta rissa tra diversi giovani.

Durante lo scontro sarebbero stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco. Al momento sono stati portati in ospedale due ragazzi classe ’99 e 2001. Il primo, 24 anni, è stato portato al Santobono e sarà a breve trasferito all’ospedale del Mare in gravi condizioni. Pare sia stato raggiunto da almeno un proiettile.

L’altro, 22 anni, è nel pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra: non sarebbe in pericolo di vita, ha riportato ferite dopo essere stato pestato con una mazza. Indagini e attività in corso. Carabinieri della compagnia di castello di Cisterna sul posto.

Redazione

Ciro Cuozzo