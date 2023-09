Fortunatamente Cosimo Corrado è stato ritrovato. Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, lo youtuber salernitano, noto con il nome di Kazuosan (o semplicemente Kazu), si trovava in un ospedale di New York. Molto emozionata la famiglia e l’amico del cuore Captain Blazer, che direttamente dal bagno dell’aereo direzione NY, ha registrato un video dicendo: “Ve lo giuro, sono in bagno dell’aereo e non ho parole ca**o!“.

Poco più tardi, inoltre, ha scritto: “Io sono appena atterrato, contento. L’ospedale accetta visite da domani”. In un video sui social la famiglia ha ringraziato tv e giornalisti per essersi occupati del caso.

La ricostruzione delle ultime ore prima della scomparsa

Kazu era atterrato lo scorso venerdì, da solo. Quindi aveva trascorso la notte scalzo, in giro per la Grande Mela. L’indomani, nella giornata di sabato, l’ultimo contatto con famiglia e amici. Poi il vuoto. Cellulare spento e nessuna geolocalizzazione possibile.

Solo tanta preoccupazione per lo youtuber con 1,11 milioni di iscritti al canale. A quel punto erano state allertate le forze dell’ordine: “La polizia ha visto i filmati dell’albergo e non ci entra da giorni ma la valigia è nella camera. La Farnesina, la polizia e l’FBI sono tutte alla ricerca perché c’è una denuncia di scomparsa. Se qualcuno di voi per caso lo trovasse, avvisi la polizia, grazie”, aveva quindi detto l’amico dello Youtuber. Adesso, il lieto fine anche se non sono ancora noti i motivi del ricovero in ospedale.

