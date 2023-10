Nel tardo pomeriggio di oggi, a Roma, all’esterno di un kebab, si è verificata un’aggressione a colpi di machete. Due individui, entrambi stranieri, sono stati attaccati in via Casilina. L’aggressore è fuggito. Il ferito più grave è stato trasferito all’ospedale San Giovanni dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. È in fin di vita. Il secondo è ricoverato al Policlinico Umberto I. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Sant’Ippolito e San Lorenzo.

Le autorità stanno indagando sul caso.

Notizia in aggiornamento.

