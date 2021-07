Con l’arrivo della stagione estiva, gli animali domestici si scoprono vittime dell’egoismo dei loro padroni. Andare in villeggiatura con il proprio amico a quattro zampe è certamente complicato, ma da anni numerose strutture sono attrezzate per accogliere al meglio il “peloso” compagno di viaggio. Tuttavia, c’è chi considera come unica opzione quella di liberarsi della presenza di un animale domestico, considerata scomoda e fastidiosa.

I numeri dell’abbandono

Un triste fenomeno che ha risvolti tragici. Secondo le statistiche dei dati stimati dalla Lav (Lega anti-vivisezione), ogni anno in Italia sono abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80 per cento dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. Ed è proprio durante l’estate che si registrano le punte massime, con un aumento dei casi del fenomeno tra il 25 e il 30 per cento.

Le misure messe in campo non bastano ad arginare il triste fenomeno che ogni anno vede il dato di 130 mila animali lasciati sul ciglio della strada. L’abbandono dell’amico a quattro zampe, però, costituisce un reato, con un anno di reclusione e una sanzione fino a 10 mila euro.

L’iniziativa

Il Comune di Roma scende in campo con un’iniziativa per sensibilizzare i padroni degli animali domestici sul fenomeno che proprio nei mesi più caldi registra un sensibile aumento.

“Non abbandonarlo. Abbandoniamoci solo agli abbracci” è il claim della campagna di sensibilizzazione a tutela degli animali domestici promossa da Roma Capitale per l’estate 2021.

Un appuntamento annuale, fortemente voluto dall’Amministrazione, che mette in moto una macchina di comunicazione ad hoc rivolta ai cittadini: manifesti, passaggi radiofonici e sui canali social istituzionali per la campagna coordinata da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali, rapporti con la cittadinanza attiva per il decoro, Commissione Ambiente e Dipartimento Tutela Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.

Volto della campagna di sensibilizzazione di quest’anno è l’attrice Milena Miconi, che ha partecipato gratuitamente insieme alla sua inseparabile cagnolina Lola. Lo scatto è stato catturato dalla fotografa Adriana Abbrescia, che ha collaborato a titolo gratuito, e ha ispirato il climax della campagna realizzata in collaborazione con l’associazione Pet Carpet. L’ente educativo culturale senza fine di lucro si occupa della salvaguardia dell’ambiente e degli animali e ogni anno a settembre organizza proprio a Roma il Pet Carpet Film Festival, una rassegna cinematografica internazionale, diretta dalla giornalista Federica Rinaudo, al quale è possibile partecipare gratuitamente con un video su cani e gatti salvati dai canili o dalla strada (www.petcarpetfestival.it).

Obiettivo della campagna 2021 è anche quello di favorire l’adozione responsabile degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi. Sul sito www.canilidiroma.it, sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e anche le foto, con scheda informativa di ciascun animale.

Andrea Lagatta

© Riproduzione riservata

