Scene surreali e tragiche a Roma. Questa mattina, verso mezzogiorno, in pieno centro della Capitale a via Frattina un cane è caduto da un balcone, colpendo una ragazza incinta. Nell’affollata via a poca distanza da piazza di Spagna, la donna di 28 anni stava passeggiando facendo shopping quando è stata colpita dall’animale. Il rottweiler di nome Codi è caduto da un’altezza di circa 10 metri, per cause ancora da accertare, ed è morto dopo pochi minuti.

Dopo che molti testimoni hanno chiamato i soccorsi, la 28enne è stata trasportata d’urgenza con l’ambulanza al Policlinico Umberto I di Roma, considerato il suo stato di gravidanza. Per capire la dinamica dei fatti, sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale. La padrona dell’animale ha dichiarato di non essersi accorta di nulla.

Redazione

Luca Sebastiani