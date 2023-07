All’apparenza armi giocattolo, in realtà vere. Ad Ardea, alle porte di Roma, un locale adibito a laboratorio era diventato un’officina in grado di modificare le armi “soft air” in modo tale da poter sparare proiettili veri.

Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro a dare esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura di Roma nei confronti di 3 uomini, indiziati dei reati di porto e detenzione di arma comune da sparo.

All’interno del laboratorio è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale, nascosto in un vano segreto incassato nel muro: circa 1 kg di polvere pirica; 16 armi «soft air» modificate e quindi in grado di utilizzare munizioni tradizionali; 13 silenziatori artigianali; 2 pistole artigianali, nonché altre parti di ricambio di armi, proiettili e strumenti tecnici.

Da tempo, al centro delle indagini, nate dal controllo di un’auto con a bordo alcuni soggetti sospetti trovati in possesso di abbigliamento necessario al coprirsi, era ricaduto il profilo di un uomo italiano ed incensurato, sospettato di trasportare da Ardea a Roma armi non regolarmente detenute.

Redazione

Luca Frasacco