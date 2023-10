Con in mano una rosa gialla si è avvicinato a due passanti, ha chiesto loro indicazioni per la stazione Termini poi, senza alcun apparente motivo, ha tirato fuori il coltello e ha rifilato un fendente alla gola a uno dei due, un giovane di 32 anni di nazionalità italiana ricoverato in queste ore in condizioni disperate al policlinico Umberto I di Roma. E’ quanto successo la notte scorsa nella Capitale, nei pressi di un bar in piazza Bologna. Protagonista un 29enne marocchino senza fissa dimora che vestito di bianco, fermato successivamente dalla polizia e dovrà rispondere di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore si è avvicinato alla vittima che stava parlando con un amico. Prima avrebbe chiesto indicazioni, poi ha iniziato a importunare i due sventolando la rosa. Sarebbe stato così invitato ad allontanarsi ma, poco dopo, ha impugnato il coltello che aveva in tasca e ha sferrato un fendente alla gola del 32enne per poi tentare la fuga a piedi. Inizialmente è stato inseguito dall’amico, poi sono stati gli agenti di polizia a bloccarlo. Agenti che, secondo quanto ricostruito, nella stessa serata erano intervenuti per altre due segnalazioni di aggressioni in zona Portonaccio e dalle descrizioni delle vittime pare che si tratti della stessa persona vestita con “una tuta bianca”. L’uomo infatti avrebbe in precedenza minacciato – sempre con un coltello – due passeggeri a bordo di un bus.

Il 32eenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è ricoverato in pericolo di vita.

