L’assessora 5stelle alla Transizione ecologica e alla Trasformazione digitale del Lazio Roberta Lombardi, da sempre avversaria interna della sindaca, torna con un affondo sulla gestione della città e della campagna elettorale nella chat interna al movimento ‘Portavoce Lazio all level’. “E però Roberta ha ragione”, riporta Repubblica che ha pubblicato stralci del botta e risposta nel gruppo con i 142 grillini eletti.

Lombardi ha condiviso la foto di una strada della Capitale sommersa dall’immondizia. La via, appena dietro ad uno dei punti di raccolta dell’Ama, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nella città, ritrae un ammasso di rifiuti ingombranti abbandonati. Un’immagine consueta, per chi vive a Roma. Meno consuete sono però le parole che la accompagnano. Che somigliano, piuttosto, a quelle del bambino nella favola dell’imperatore.

“Questa piccola discarica a cielo aperto è nel terzo municipio di fronte a un giardino dei cani. Il cancello aperto dietro la piccola discarica è la sede Ama municipale. La stradina che si intravede sulla destra porta all’isola ecologica”. Nulla di nuovo per i i romani che conoscono bene il problema. Ma Lombardi continua: “Nessuno di Ama, nessuno, che passa lì tutti i giorni, pensa di organizzare la raccolta. E la discarica si è formata quando a luglio e agosto l’isola ecologica aveva un orario ridotto quindi le persone arrivavano, trovavano chiuso e anziché riportare i rifiuti a casa li lasciavano lì. Costume esecrabile, per carità, ma i nostri concittadini il piccolo sforzo di conferire correttamente l’avevano fatto, noi non abbiamo garantito un servizio“. “Ora – continua – aspetto il solito tweet quotidiano della sindaca che chiede a Gualtieri dove metterà la discarica. Ma a volte un bel tacere è molto più dignitoso”.

Nessuno dei 142, riferisce sempre il quotidiano fondato da scalfari, difende la sindaca, a parte uno sconosciuto consigliere municipale. Lo scontro si inserisce in quello Comune-Regione sulla gestione dei rifiuti che va avanti ormai da mesi che si trovano nella situazione di essere stati l’una contro l’altro davanti a un giudice, ma di essere quasi costretti, in caso di ballottaggio, a siglare una sorta di alleanza vista la promessa che Giuseppe Conte ha fatto. I 5stelle sosterranno, almeno sembra, il candidato pd al secondo turno, anche è stato suo ministro dell’Economia nel passato governo.

“E comunque, tanto per rimettere la chiesa al centro del villaggio – esplode l’assessora – siete voi che avete governato per 5 anni. E siete sempre voi che vi siete candidati per i prossimi 5. Quindi che voi facciate le domande sulle cose che uno farebbe perché voi non le avete fatte è grottesco. Ditelo alla sindaca. Basta leggere i commenti sotto il tweet sulla discarica. Smettetela di renderci tutti ridicoli”. E non si ferma qua. Ultima, in un’intervista al Fatto, la surreale risposta sui cinghiali che scorrazzano nella capitale in cerca di rifiuti dentro ai cassonetti: “Sono un problema di competenza regionale”.

