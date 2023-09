Un uomo di 26 anni ha tentato di scippare una donna di 90 anni a Roma, nel quartiere Quarticciolo. Un gruppo di giovani del quartiere ha visto l’accaduto e ha aggredito il presunto borseggiatore, colpendolo con calci, pugni e spintoni. L’uomo ha riportato una frattura del setto nasale ed è stato arrestato. I carabinieri stanno cercando di identificare gli aggressori, che rischiano conseguenze legali per la loro azione di giustizia fai da te, mentre lo scippatore è stato processato per direttissima ed allontanato, su richiesta del magistrato, dalla Capitale, per timore che l’episodio di violenza inneschi una reazione di vendette a catena. La vittima, un giovane di origine indiana, si dice pronto a denunciare i suoi assalitori.

Quarticciolo è un’area della Capitale nota per le piazze di spaccio: il quartiere vive una endemica situazione di disagio e degrado, dove gli episodi di criminalità sono una triste quotidianità. L’episodio di brutale violenza è stato ripreso da più utenti del luogo, rendendo subito virale l’accaduto: nelle immagini, che hanno fatto il giro dei social, si nota l’indifferenza dei passanti, che non accennano ad intervenire per soccorrere il 26enne indiano, né chiedono l’intervento delle forze dell’ordine. Non solo: nel video, divenuto virale, si può distintamente ascoltare una donna lanciare urla e improperi perché preoccupata per le sorti dell’auto della figlia, non per quanto stava avvenendo. La preoccupazione della donna era relativa al fatto che l’auto potesse subire danneggiamenti durante il pestaggio.

Il lingiaggio è durato oltre due minuti: nonostante il ragazzo si accasci più volte, i sei picchiatori non desistono dal proseguire, nell’indifferenza generale. A destare ulteriore shock, è il risultato di un sondaggio condotto su un celebre account social, “Welcome to Favelas”, solito condividere episodi di degrado relativi alla Capitale. L’87% degli utenti che hanno risposto si considera solidale con i picchiatori.

Non è il primo episodio di questo genere che avviene a Roma: pochi giorni fa, al Pantheon camerieri e clienti di un ristorante si sono lanciati contro una donna che aveva rubato uno zaino. A Ostia gli inquilini di un palazzo hanno accerchiato e preso a bastonate un sedicenne sorpreso a entrare in un appartamento.

