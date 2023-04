I fatti risalgono al giugno 2022 quando Jerry Hall, ex moglie di Mick Jagger, stava aspettando il marito Rupert Murdoch nella loro villa nell’Oxfordshire, e all’indirizzo e-mail della ex modella arrivò un messaggio secco, inconsueto per il mezzo, e decisamente poco delicato nel testo: “Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sicuramente passato dei bei momenti, ma ho molto da fare… Il mio avvocato di New York contatterà immediatamente il tuo”.

L’addio online è raccontato dal Guardian, e confermato in un articolo di Gabriel Sherman per Vanity Fair, giornalista che ha seguito per anni le vicende dell’editore, imprenditore e produttore televisivo australiano, naturalizzato statunitense, il 76esimo uomo più ricco al mondo secondo Forbes con un patrimonio di 22 miliardi di dollari.

Sherman avrebbe visto una copia dell’e-mail, rendendola pubblica in un suo articolo. All’addio su internet, segui in pochi mesi il divorzio. I due dichiararono di essere rimasti in buoni rapporti, ma il giornalista ha svelato il dolore della attrice statunitense, in realtà “devastata, arrabbiata e umiliata” per il trattamento ricevuto. E ancor più delusa perché si era presa cura dell’anziano Murdoch durante l’isolamento Covid e non si aspettava un ben servito così freddo.

A Hall sono andati la villa dell’Oxfordshire, ma solo 30 giorni per lasciare l’abitazione di Bel Air, in California, e la richiesta di ricevuta per portarsi via – sotto gli occhi attenti di guardie di sicurezza — oggetti contesi.

I precedenti: il cantante Phil Collins e l’attore Daniel Day-Lewis, dopotutto, hanno in passato lasciato le rispettive compagne con un fax.

