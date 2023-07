Un’esplosione in un bar di Taganrog, nella regione russa di Rostov, ha ferito almeno 15 persone. Lo riferisce il governatore della regione Vasily Golubev, come riporta l’agenzia Tass. “Tutti coloro che hanno chiesto assistenza medica hanno ferite lievi da schegge. Non ci sono vittime”, ha scritto Golubev in un messaggio sul proprio canale Telegram.

Secondo il governatore, presumibilmente, è stato un missile a causare l’esplosione nel bar dal nome ‘Giardino di Chekhov’.

I feriti avrebbero richiesto assistenza medica e sono in cura, secondo quanto riporta il Governatore. Tutte hanno riportato lievi ferite da frammenti.

Le truppe ucraine, secondo quanto asserisce Mosca, hanno colpito Taganrog con l’aiuto di un missile di difesa S-200 convertito in versione d’attacco.

È quanto ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. “I sistemi di difesa aerea russi hanno rilevato il missile ucraino e lo hanno intercettato in volo”, ha sottolineato il ministero che ha aggiunto che diverse persone sono rimaste ferite nell’attacco che ha colpito un bar e diversi edifici sono stati danneggiati.

