Le forze armate ucraine hanno abbattuto sei missili russi e 25 droni nel sud dell’Ucraina. A Odessa frammenti di razzi hanno danneggiato il porto e case private, una persona è rimasta ferita. Secondo Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, l‘attacco russo alle regioni meridionali dell’Ucraina è un tentativo di Mosca di impedire l’esportazione di grano di Kiev, dopo che l’accordo sull’export di cereali è venuto a cadere per volontà russa da ieri. Il comando operativo “Sud” delle forze armate dell’Ucraina ha riferito che nella notte l’esercito ucraino ha abbattuto sei missili Kalibr russi su Odessa, nonché 25 droni kamikaze Shahed nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. A Odessa, frammenti di razzi abbattuti e l’onda d’urto hanno danneggiato le infrastrutture portuali e diverse abitazioni private. Un civile è rimasto ferito, ha detto il capo dell’amministrazione regionale di Odessa Oleg Kiper sui social. A Nikolaev, a seguito dell’attacco, è stato registrato un attacco a una struttura industriale, è scoppiato un incendio, ha detto sui social Vitaly Kim, capo dell’amministrazione regionale di Nikolaev. Non ci sono state vittime.

Ieri la giornata è stata segnata dal mancato rinnovo russo all’accordo per l’export internazionale dei cereali. Dall’agosto 2022, la Black Sea Grain Initiative ha spedito oltre 32 milioni di tonnellate di cereali e prodotti alimentari ucraini nel mondo, comprese alcune delle regioni del mondo con maggiore insicurezza alimentare come il Corno d’Africa, il Sahel, lo Yemen e l’Afghanistan. Più in generale, ogni spedizione nell’ambito dell’Iniziativa ha contribuito a ridurre le difficoltà nei paesi più poveri del mondo, poiché portare il grano sui mercati mondiali abbassa i prezzi del cibo per tutti. “Gli Stati Uniti deplorano profondamente la decisione della Russia di sospendere la partecipazione alla Black Sea Grain Initiative” ha detto il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken in una dichiarazione diffusa dal dipertimento. “L’uso continuo del cibo come arma da parte del governo russo danneggia milioni di persone vulnerabili in tutto il mondo” ha aggiunto.

Nonostante le affermazioni della Russia, le Nazioni Unite hanno facilitato le esportazioni russe record di cibo, coordinandosi con il settore privato e con Stati Uniti, UE e Regno Unito per chiarire eventuali preoccupazioni sollevate dalla Russia. “Come abbiamo costantemente chiarito, non sono in vigore sanzioni del G7 sulle esportazioni russe di alimenti e fertilizzanti”, ha continuato Blinken. “La Russia purtroppo non contribuisce al Programma alimentare mondiale e le sue esportazioni si concentrano sui paesi a più alto reddito, non sui più poveri del mondo. Questa decisione è coerente con il veto della Russia della scorsa settimana su una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che autorizza nuovamente l’assistenza umanitaria transfrontaliera critica ai siriani. Le azioni ciniche feriscono i più vulnerabili del mondo”, ha chiosato il capo della diplomazia americana.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione