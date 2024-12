Salvatore Attrattivo, pugile napoletano 19enne della scuderia Pro Fighting Napoli Club, ha dominato e vinto i Campionati Nazionali Assoluti di Boxe Elite – categoria 48 kg – che si sono tenuti al Palasomaschini di Seregno (Monza e Brianza) dal 3 all’8 dicembre. Una cavalcata iniziata ai quarti di finale dove Attrattivo ha battuto al terzo round il pugile lombardo Trabelsi Bilal, dopo avergli inflitto tre conteggi durante le prime due riprese. In semifinale la sfida contro il toscano Leonardo Esposito, testa di serie numero uno del torneo e 80 match all’attivo, già campione italiano e medaglia di bronzo agli Europei. Una vittoria netta, un incontro perfetto, tra i consensi degli altri atleti e degli addetti ai lavori. Infine, il match più atteso, la finale. Attrattivo ha combattuto sul ring contro il veneto Marco Sollero, testa di serie numero due del campionato, vincendo l’incontro in tre round e portando a casa titolo e medaglia d’oro. L’unico premio per la Regione Campania nella categoria maschile.

I Campionati Nazionali Assoluti di Boxe Elite 2024 a Seregno

I Campionati Italiani Assoluti di Pugilato Elite sono la principale competizione del pugilato dilettantistico italiano. Attrattivo, allenato dai maestri Gerardo e Tullio Esposito, insieme ai coach Luca Donadio e Valerio Esposito e al preparatore atletico Ivan Milone, è stato già Campione Italiano Juniores e Youth, categoria 48 kg, Medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani Under 22 (dove ha dovuto aumentare il proprio peso per competervi, nonostante non facesse parte della categoria) ed ha partecipato ai Campionati Mondiali Youth ad Alicante.

Salvatore Attrattivo è Campione d’Italia Elite 48kg: la vittoria del pugile napoletano 19enne

Il pugile che ha ricevuto anche i complimenti dei campioni Domenico Valentino e Clemente Russo, si è confermato come una delle giovani promesse del pugilato italiano. “Tutti i miei avversari erano più esperti e grandi di me – ha detto Attrattivo – Mi sono allenato duramente per questo torneo visto che era il mio primo campionato italiano assoluto da élite ed ero molto convinto e determinato di voler portare la medaglia d’oro a Napoli. Voglio ringraziare – ha continuato il giovane campione – i maestri Gerardo e Tullio Esposito, il coach e gestore della Pro Fighting, Luca Donadio. Infine, grazie a tutto il mio team. Questa vittoria la dedico al mio amico fraterno Bilal Boussadra (pugile 19enne che ha perso la vita a causa di un incidente stradale lo scorso luglio, ndr) che sicuramente ha gioito da lassù per questo mio risultato. Voglio spendere due parole – ha concluso Attrattivo – per tutti i ragazzi che si allenano ogni giorno come me, credete sempre in voi stessi e date sempre il massimo. Ogni sacrificio sarà sempre ripagato”.

Il team Pro Fighting Napoli Club, i complimenti di Valentino e Russo e la dedica speciale

“Sono orgoglioso di Salvatore – ha affermato Donadio – per ciò che ha fatto. Anche se non ho potuto accompagnarlo al campionato, ho seguito con grande emozione il suo percorso e sono felice di aver contribuito, come allenatore, al suo successo. In pochi mesi di lavoro insieme – ha continuato il coach – ci siamo concentrati su alcuni aspetti fondamentali, relativi al suo modo di combattere, rendendolo più incisivo durante i match e migliorando l’efficacia dei suoi colpi. Questo risultato è il frutto del suo impegno, della sua dedizione e del talento che ha dimostrato. È una grande soddisfazione – ha concluso Donadio – vederlo raggiungere questo traguardo e sapere di aver dato il mio contributo al suo percorso. Siamo inoltre orgogliosi che Salvatore faccia parte del nostro team, la Pro Fighting Napoli Club”.

Le foto

