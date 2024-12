Al via i Campionati Italiani Assoluti di Pugilato Elite. Si tratta della principale competizione del pugilato dilettantistico italiano. Appuntamento dal 3 all’8 dicembre, a Seregno (in provincia di Monza e Brianza), presso il Palasomaschini di via alla Porada. Sul ring salirà il 19enne pugile napoletano Salvatore Attrattivo, membro della Società Sportiva Pro Fighting Napoli Club e già campione Italiano Juniores e Youth, categoria 48 kg e Medaglia di Bronzo ai Campionati Italiani Under 22.

Il giovane atleta, allenato dai maestri Gerardo e Tullio Esposito, insieme al coach Luca Donadio e al preparatore atletico Ivan Milone, ha anche partecipato ai Campionati Mondiali Youth ad Alicante. Attrattivo, promessa della boxe italiana, è pronto a conquistare la vittoria: “Sono carico e motivato, ho svolto la preparazione con il mio team della Profighting. Insieme abbiamo lavorato duramente e curato qualsiasi dettaglio. Sono pronto e cercherò di dare tutto me stesso per vincere il Tricolore”.

