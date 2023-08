Nel mondo del sorprendente, Meloni si trasforma in una nuova versione di Barbie, mentre Salvini sfoggia una chioma platinata da Ken, dimostrando il suo stile per entrare nell’attenzione di Giorgia. Non da meno, Ignazio La Russa appare come il Ken rivale, cercando di rubare la scena. E Giuseppe Conte gioca con la sua versatilità nel ruolo di Allan. Elly Schlein fa la sua apparizione al posto di America Ferrera, e la parte del CEO di Mattel è affidata a Maurizio Gasparri.

Su YouTube, sta spopolando una parodia intitolata “Barbie with Italian government face swap”, creata utilizzando l’intelligenza artificiale e la tecnologia del face swap per sostituire i volti. In questa incredibile interpretazione, Giorgia Meloni prende il posto di Margot Robbie, mentre Matteo Salvini fa la sua entrata sostituendo Ryan Gosling. Le battute sono le stesse del celebre film diretto da Greta Gerwig, che ha conquistato il mondo degli incassi, ma le scene sono state rivisitate con i volti della politica italiana.

L’autore della clip è l’account “Ceci n’est pas une AI”, attivo da aprile 2023. Fin dal giorno di uscita del trailer del film i social media sono stati invasi da meme, parodie e anche avatar che permettono agli utenti di trasformarsi nei personaggi di Barbie.

Luca Frasacco