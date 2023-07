Mancano meno di 24 ore all’arrivo di Barbie – il live action dedicato alla bambola più famosa di sempre, con Margot Robbie e Ryan Gosling nelle vesti della protagonista e dell’amato Ken, firmato da Greta Gerwig – e l’Italia si tinge di rosa.

Basta fare ricerca su Google, per venire travolti da un’ondata di sbrilluccichio in tinta con lo sfondo: rosa pastello, rosa shocking, rosa chewing-gum, le sfumature si sprecano, nell’attesa di una delle pellicole più chiacchierate degli ultimi mesi. Vediamone i dettagli.

LA TRAMA

Barbie è notoriamente un’icona di perfezione: si sveglia già pettinata e truccata, si veste con un battito di ciglia, non suda (beata lei!), la sua auto parte al primo colpo e i tacchi non le fanno mai male ai piedi arcuati. Però, all’improvviso qualcosa, a Barbieland si inceppa: Barbie perde il tocco magico della perfezione e viene cacciata dal suo mondo rosa pastello. Le toccherà far visita al nostro, che, notoriamente, è color marroncino, come le ciabattone che che la porteranno magicamente. Riuscirà a tornare a casa, insieme a Ken?

LA REGISTA

Greta Gerwig è stata chiamata a dirigere il film nel luglio 2021. Ha diretto, in passato, due importanti opere come Lady Bird e Piccole donne, ed è stata la sceneggiatrice di Frances Ha per la regia di Noah Baumbach, suo partner artistico e della vita. Greta Gerwig è già stata nominata tre volte agli Oscar (due volte per Lady Bird e una per Piccole donne) e una volta ai Golden Globe, per Lady Bird.

IL CAST

Margot Robbie, la protagonista, è stata contattata dalla Warner, quando la casa di produzione ha acquisito i diritti cinematografici per il film. Pare che abbia accettato il ruolo in cambio di una cifra stellare, attorno ai 12 milioni di dollari. Nel 2021 è stato scelto Ryan Gosling per vestire i panni (molto rosa e molto fluo) di Ken. Inoltre, nel film vedremo anche Dua Lipa: la cantante debutta al cinema vestendo i panni della Barbie sirena.

I COSTUMI

la costumista ingaggiata per il film è Jacqueline Durran, famosa per le sue creazioni in costumi d’epoca. La Durran ha creato per la Barbie del 2023 alcuni micro abiti fosforescenti, jumpsuit fucsia, scaldamuscoli e stivali. L’ispirazione viene dagli anni ’80. Nel tour di presentazione del film, invece, Margot Robbie ha indossato creazioni originali di Versace e pezzi vintage firmati Chanel.

TRUCCO & PARRUCCO

Margot Robbie sfoggia una capigliatura platinata, come da tradizione, mentre le altre versioni delle Barbie che vedremo attorno a lei hanno tinte e pettinature fra le più disparate. Il volume dei capelli è stato ottenuto grazie a delle extension mentre il colore naturale della Robbie è stato schiarito. Ciprie e illuminanti le hanno donato l’incarnato da bambola. Per Ken, invece, i truccatori hanno voluto una pelle decisamente abbronzata, in contrasto con la chioma platino.

LE POLEMICHE

Prima ancora dell’uscita, il lavoro della Gerwig è stato tacciato di scarsa sensibilità verso i temi del femminismo contemporaneo. In realtà, la regista, con le sue opere, ha dato prova di conoscere a fondo proprio quei temi, come appare chiaro nella sua versione di “Piccole donne”. Un’altro punto di polemica, che ha portato alla censura dell’opera in Vietnam, è sorto poiché nel film viene mostrata una mappa geografica che indica una località contesa: la Linea dei Nove Tratti rappresenta le rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale, un’area ricca di risorse rivendicata da diversi paesi tra cui il Vietnam.

I PRODOTTI A TEMA

Il marchio di abbigliamento Zara ha lanciato una collezione moda ispirata al film: i toni del rosa, dell’oro e i glitter la fanno da padrone, su tutti i capi, a partire dall’abitino vichy, assai simile a quello indossato dalla protagonista nel film, mentre il bomber è sicuramente un capo no gender. Anche Asos, l’italiana Superga e il marchio Uk Primark hanno lanciato capsule collection a tema, così come il marchio di cosmetici Nyx. Airbnb, infine, ha messo in atto un concorso che consente di vincere un soggiorno nella casa di Barbie, realmente esistente, a Malibu.

SOCIAL & WEB

Google, il popolare motore di ricerca di Mountain View, ha dedicato a Barbie lo sfondo e le animazioni che si ottengono cercando notizie sul film o sui protagonisti: lo sfondo si tinge di rosa e compaiono scintille animate in tinta. Sui social, con gli hashtag #Barbie e #Barbiemovie si ottiene accanto l’emoji dedicata al film.

Cristina Cucciniello

