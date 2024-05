Sandro Tonali squalificato per due mesi dalla Federcalcio inglese. Il centrocampista del Newcastle aveva ammesso di aver violato le regole sulle scommesse. A riportarlo è stato lo stesso club britannico. La Federcalcio inglese ha accusato il 23enne di 50 scommesse illegali tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023.

Tonali sta già scontando una squalifica di dieci mesi emessa in Italia nell’ottobre 2023 per gli illeciti commessi ai tempi del Milan. L’ex calciatore rossonero non sconterà la squalifica se non commetterà altre infrazioni prima della fine della prossima stagione. La misura prevede una sanzione di 20mila sterline.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani