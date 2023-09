Sangue in una scuola di Napoli dove uno studente di 15 anni è stato ferito da un coetaneo con un oggetto di ferro durante l’ora di educazione fisica. E’ quanto accaduto nell’istituto tecnico industriale Marie Curie in via Argine a Ponticelli, periferia orientale del capoluogo partenopeo. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del locale Commissariato, l’episodio è avvenuto in palestra durante l’ora di educazione fisica.

La vittima inizialmente ha provato a minimizzare l’episodio spiegando di essere caduto ma la profonda ferita riportata ha insospettito l’insegnante che ha subito chiamato il 118. Il giovane è stato poi condotto al vicino ospedale del Mare dove i sanitari gli hanno applicato due punti di sutura.

Il 15enne è stato denunciato per lesioni. Ai poliziotti ha ammesso le proprie responsabilità anche se, al momento, l’oggetto in ferro utilizzato per colpire il coetaneo non è stato ancora ritrovato.

