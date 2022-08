Una ondata di critiche e dei video privati che, misteriosamente, sono finite online e poi pubblicati da uno dei principali tabloid scandalistici finlandesi. Dalla giornata di mercoledì 17 agosto la prima ministra finlandese Sanna Marin, 36enne leader del Partito socialdemocratico di sinistra, sta subendo feroci commenti e anche richieste di dimissioni per un video diffuso dal sito Iltalehti, uno dei tabloid più letti della Finlandia, e poi diventato virale online.

Il video è un montaggio di diversi piccoli filmati che il tabloid ha riferito di aver trovato già montato online e di non conoscerne la fonte.

Nel filmato si vede la premier ballare, cantare e ridere assieme ad altre cinque persone in un party privato in un appartamento, avvenuto presumibilmente alcuni giorni fa: con lei ci sono Tinni Wikström, giornalista e presentatrice televisiva finlandese, Ilmari Nurminen, parlamentare del Partito socialdemocratico, il fotografo e influencer Janita Autio, la conduttrice Karoliina Tuominen e la designer Vesa Silver.

Sempre il tabloid Iltalehti ha accusato il primo ministro di un un presunto uso di droghe durante la festa, riconducibile alle parole che ad un certo punto del filmato si sentono in sottofondo, quando uno dei partecipanti urla “jauhojengi”, slang finlandese traducibile come “gang di farina”, dove farina si riferirebbe alla cocaina.

Tesi questa nettamente smentita dalla Marin: “Non ho mai detto quella parola né fatto uso di droghe, ho solo bevuto un po’ di alcol”, ha detto il primo ministro, dicendosi disponibile ad effettuare un test antidroga. “Erano video privati e non so come siano finiti online”, ha aggiunto ancora la premier in una conferenza stampa.

“Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca”, ha detto poi Marin riferendosi all’espressione “jauhojengi” che si sente nei filmati pubblicato dal tabloid.

Sanna Marin era finita nel mirino delle critiche già nel dicembre 2021 con l’accusa quantomeno di comportamenti superficiali. In quell’occasione erano state diffuse alcune foto che la ritraevano mentre partecipava a una festa, quando il giorno precedente un suo collega di governo era risultato positivo al coronavirus. Nulla di ‘illegale’ formalmente, dato che in Finlandia le persone che hanno completato il ciclo vaccinale possono evitare di isolarsi nel caso in cui entrino in contatto con una persona positiva.

