Carlo Conti sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Ma questo si sapeva già e non è una novità. Da oggi però si possono avere informazioni in più in merito a come sarà il festival del prossimo anno, dopo l’entusiasmante era di Amadeus alla guida della kermesse musicale. Il nuovo regolamento è infatti online, tutto pronto per il 75° Festival della Canzone Italiana. E qui arrivano le vere novità, a partire dal ritorno delle Nuove Proposte e dal un diverso calcolo delle votazioni delle diverse serate.

Sanremo 2025, come sarà il regolamento del festival di Carlo Conti: le novità

Sarà il quarto festival per Conti, dopo le edizioni del 2015, 2016 e 2017. Ma rispetto alle scorse edizioni ci saranno diverse novità. Intanto il ritorno delle Nuove Proposte, con quattro artisti in gara che si contenderanno il titolo. Il numero dei campioni o big in gara sarà invece di 24. Mentre nel calcolo finale delle votazioni si sommeranno i voti ottenuti in tutte le serate, tranne quella delle Cover, dei cinque finalisti.

Festival di Sanremo 2025, il programma delle serate tra Cover ed esibizioni separate

La prima serata, martedì, vedrà l’esibizione dei 24 campioni in gara, con le canzoni che verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda serata, mercoledì, saliranno sul palco solo 12 campioni che saranno votati per il 50% ciascuno dal pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Sempre nella stessa serata, poi, si affronteranno due artisti in una prima semifinale per le Nuove Proposte, che saranno giudicati dal pubblico e dalle altre giuria, Radio, Sala Stampa, Tv e Web. Da lì emergerà il primo finalista. Stesso modulo per la terza serata, giovedì, in cui ci saranno gli altri 12 campioni e gli altri due semifinalisti delle Nuove Proposte.

La quarta serata, venerdì, sarà dedicata invece alle Cover in cui gli artisti in gara saranno affiancati da un ospite e dovranno reinterpretare una canzone italiana o internazionale. Nella quarta serata spazio anche alla finale della categoria Nuove Proposte, giudicata dal voto del pubblico e delle diverse giurie (Sala Stampa, Tv, Web e Radio). Nella quinta serata, sabato, quella finale, tutti e 24 i cantanti si esibiranno di nuovo e poi ci sarà il voto: ancora una volta con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.

Festival di Sanremo 2025, come funzionano le votazioni per la finalissima

Per determinare l’artista vincitore del Festival di Sanremo 2025 il metodo sarà relativamente semplice: il voto della quinta finale sarà sommato alle votazioni della prima serata e al risultato congiunto della seconda e della terza. Questa media percentuale comporterà una classifica finale. A quel punto le canzoni e gli artisti posizionati nelle prime cinque posizioni saranno comunicate, ma senza seguire un ordine di piazzamento. A quel punto, nella serata conclusiva, ci sarà l’esibizione dei 5 artisti e una nuova votazione sia da parte del pubblico sia da parte delle giurie. Un voto che sarà sommato alle precedenti votazioni e che comporterà la classifica finale e quindi il vincitore.

Quando sarà il festival di Sanremo 2025

Il festival di Sanremo 2025 andrà in scena dall’11 al 15 febbraio del prossimo anno e – come sempre – vedrà gli artisti calcare il palco del teatro Ariston. La kermesse musicale si potrà vedere in onda su Rai1.

