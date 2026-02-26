La terza serata del Festival di Sanremo 2026 seguirà la scia della precedente: esibizione della seconda metà dei cantanti in gara, 15, con l’aggiunta della finalissima tra le Nuove Proposte (dove Nicolò Filippucci e Angelica Bove si contenderanno il titolo), che anticiperà l’avvento big sul palco. A condurre, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, ci sanano Irina Shayk e Ubaldo Pantani, che interpreterà ‘Lapo’. Tra gli ospiti d’eccezione del mondo musicale, attesa per Eros Ramazzotti, che delizierà il pubblico dell’Ariston con “Adesso Tu”, Alicia Keys che si esibirà in “L’aurora” proprio assieme al cantante italiano. Sul palco saliranno anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

Sanremo 2026 a che ora finisce la terza serata

L’orario di inizio della serata, in onda in diretta su Rai 1, è previsto per le 20.40. Per la classifica finale sarà ancora protagonista il televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione) assieme alla giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione). Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni, senza ordine di piazzamento. La serata finirà alle 01:12.

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: chi canta e l’ordine di esibizione dei cantanti in gara e i codici di televoto

ore 21: 08 – 01 Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

ore 21:17 – 02 Leo Gassmann – Naturale

ore 21:34 – 03 Malika Ayane – Animali notturni

ore 21: 54 – 04 Sal Da Vinci – Per sempre sì

ore 22: 10 – 05 Tredici Pietro – Uomo che cade

ore 22:26 – 06 Raf – Ora e per sempre

ore 23:02 – 07 Francesco Renga – Il meglio di me

ore 23:22 – 08 Eddie Brock – Avvoltoi

ore 23:29 – 09 Serena Brancale – Qui con me

ore 23:49 – 10 Samurai Jay – Ossessione

ore 00:02 – 11 Arisa – Magica favola

ore 00:08 – 12 Michele Bravi – Prima o poi

ore 00:15 – 13 Luchè – Labirinto

ore 00:30 – 14 Mara Sattei – Le cose che non sai di me

ore 00:36 – 15 Sayf – Tu mi piaci tanto

Lo share della seconda serata del Festival

Share positivo per la seconda serata del Festival. Sono stati 9 milioni 53 mila, con uno SHARE del 59.5%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la seconda serata del 76mo Festival della Canzone italiana.La prima parte, dalle 21:46 alle 23:35, è stata vista da 11 milioni 530 mila spettatori con il 58,2 % di share. La seconda, dalle 23:30 all’1:10, da 5 milioni 947 mila con il 62,7 % di share. Il picco d’ascolto alle 21:57 con 13 milioni 706 mila spettatori, quello di share alle 00:48 con il 66,1 % di share. “Sanremo Start” – dalle 20:30 alle 21:40 – ha registrato 11 milioni 219 mila spettatori con il 47,5 % di share. Il “DopoFestival”, in onda dall’1:10 all’1:59, è stato visto da 2 milioni 809 mila persone, con uno share del 52,5 %. “PrimaFestival”, dalle 20:29 alle 20:38, ha avuto un seguito di 7 milioni 128 mila spettatori con il 33 % di share.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco