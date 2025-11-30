TV
Sanremo 2026, chi sono cantanti in gara: Fedez con Masini, Patty Pravo, i figli di Gassman e Morandi. L’annuncio di Carlo Conti al TG1
Carlo Conti ha finalmente rivelato la lista dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. L’attesa, infatti, si è prolungata di una settimana: inizialmente previsto per domenica scorsa, l’annuncio è stato rimandato in segno di rispetto per la recente scomparsa di Ornella Vanoni, ma oggi al TG 1 delle 13:30 il direttore artistico della kermesse ha annunciato ben trenta cantanti in gara. “Non credo di riuscire a restare nei 26 Big previsti dal regolamento. Potremmo arrivare a 28, forse anche a 30”, aveva annunciato nelle scorse settimane il conduttore, lasciando pensare che l’allargamento del numero dei partecipanti fosse una mossa per compensare alcune defezioni eccellenti e, allo stesso tempo, per ampliare il ventaglio del pubblico di riferimento, coinvolgendo fasce e gusti differenti: così è stato.
Sanremo 2026 chi sono i cantanti in gara
Trecento le canzoni ricevute, 270 quelle scartate, questo l’elenco, confermate tutte le anticipazioni:
Tommaso Paradiso
Chiello
Fulminacci
DitonellaPiaga
Leo Gassman
Sayf
Arisa
Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi)
Samurai Jay
Luchè
Malika Ayane
Serena Brancale
Sal Da Vinci
Fedez e Marco Masini
Elodie ed Rkomi
Raf
Bambole di Pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-ax
Enrico Nigiotti
Francesco Renga
Maria Antonietta & Colombre
Mara Sattei
LDA & Aka 7even
Dargen D’Amico
Eddie Brock
Patty Pravo
Sanremo 2026, Samira Lui può affiancare Carlo Conti
Soltanto nelle prossime settimane invece si saprà chi affiancherà Conti alla conduzione del Festival. Riflettori puntati Samira Lui, vero fenomeno televisivo del momento alla Ruota della Fortuna, ammirata per la sua bellezza ogni sera da quasi sei milioni di spettatori ogni sera. Conti, tuttavia, non si sarebbe limitato a un solo nome: tra le personalità contattate figurerebbero anche Giorgia, Laura Pausini e Maria De Filippi. Con quest’ultima, in particolare, il presentatore ha già condiviso il palco dell’Ariston nel 2017. Dopo la presenza di Gerry Scotti lo scorso anno, c’è ancora un po’ di Mediaset in Rai.
