Carlo Conti ha finalmente rivelato la lista dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. L’attesa, infatti, si è prolungata di una settimana: inizialmente previsto per domenica scorsa, l’annuncio è stato rimandato in segno di rispetto per la recente scomparsa di Ornella Vanoni, ma oggi al TG 1 delle 13:30 il direttore artistico della kermesse ha annunciato ben trenta cantanti in gara. “Non credo di riuscire a restare nei 26 Big previsti dal regolamento. Potremmo arrivare a 28, forse anche a 30”, aveva annunciato nelle scorse settimane il conduttore, lasciando pensare che l’allargamento del numero dei partecipanti fosse una mossa per compensare alcune defezioni eccellenti e, allo stesso tempo, per ampliare il ventaglio del pubblico di riferimento, coinvolgendo fasce e gusti differenti: così è stato.

Sanremo 2026 chi sono i cantanti in gara

Trecento le canzoni ricevute, 270 quelle scartate, questo l’elenco, confermate tutte le anticipazioni:

Tommaso Paradiso

Chiello

Fulminacci

DitonellaPiaga

Leo Gassman

Sayf

Arisa

Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi)

Samurai Jay

Luchè

Malika Ayane

Serena Brancale

Sal Da Vinci

Fedez e Marco Masini

Elodie ed Rkomi

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-ax

Enrico Nigiotti

Francesco Renga

Maria Antonietta & Colombre

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Eddie Brock

Patty Pravo

Sanremo 2026, Samira Lui può affiancare Carlo Conti

Soltanto nelle prossime settimane invece si saprà chi affiancherà Conti alla conduzione del Festival. Riflettori puntati Samira Lui, vero fenomeno televisivo del momento alla Ruota della Fortuna, ammirata per la sua bellezza ogni sera da quasi sei milioni di spettatori ogni sera. Conti, tuttavia, non si sarebbe limitato a un solo nome: tra le personalità contattate figurerebbero anche Giorgia, Laura Pausini e Maria De Filippi. Con quest’ultima, in particolare, il presentatore ha già condiviso il palco dell’Ariston nel 2017. Dopo la presenza di Gerry Scotti lo scorso anno, c’è ancora un po’ di Mediaset in Rai.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco