Già conduttore radiofonico e presentatore, Gianluca Gazzoli è oggi tra i podcaster italiani più ascoltati e da poche settimane anche presentatore di Sanremo Giovani, scelto da Carlo Conti come volto dell’antipasto del prossimo festival della canzone Italiana.

Gazzoli, gli inizi in radio

Gianluca Gazzoli è nato a Vigevano nel 1988 e cresciuto a Cologno Monzese, ha costruito la sua carriera da presentatore e conduttore con molta esperienza sul campo, tra villaggi turistici e il mondo delle radio. Dopo i primi passi nelle emittenti emergenti e qualche apparizione in TV, è entrato a Radio Deejay conducendo il programma notturno “Gente della notte”, che lo ho lanciato nel settore.

Gazzoli e il successo col podcast BSMT

Ma è nel 2021 che Gazzoli ha avuto l’idea vincente, il BSMT, Basement, ovvero “seminterrato”, un podcast diventato rapidamente uno dei programmi più seguiti dello streaming online, con milioni di visualizzazioni e numerosi premi, tra cui miglior podcast nella categoria Talk e ai Best Movies Awards. Il Basement è cresciuto rapidamente ospitando regolarmente personaggi di spicco principalmente del mondo dello spettacolo e dello sport. Dal 2023 Gazzoli conduce Gazzology su Radio Deejay e, nello stesso anno e in quello successivo, presenta l’Antefactor di X Factor. Da quest’anno l’approdo in Rai, con l’impegno – dall’11 novembre al 14 dicembre 2025 – al comando della 19ª edizione di Sanremo Giovani, figlio minore della kermesse della musica italiana, che anche nel 2026 sarà condotta da Carlo Conti. Gazzoli d’altronde aveva già collaborato con il mondo di Sanremo nel 2021, quando aveva condotto Guess the Artist.

Gianluca Gazzoli, chi è la moglie Sara Bolla

Gianluca Gazzoli è sposato con Sara Bolla dal 2017 e insieme hanno due figlie, Rachele e Carola. Pur mantenendo una vita privata molto discreta, la coppia ha raccontato qualche dettaglio del loro rapporto: si conoscono da quando Sara aveva vent’anni e, secondo Gazzoli, lei gli è sempre stata accanto anche nei momenti difficili, permettendogli di capire quali fossero le amicizie davvero sincere.

