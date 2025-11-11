In attesa del Festival di Sanremo, programmato dal 24 al 28 febbraio 2026, parte stasera ‘Sanremo Giovani’, la competizione riservata alle voci emergenti della musica italiana che si giocheranno due posti accanto ai big in gara nella prossima edizione della kermesse, assieme ad altri due selezionati provenienti da ‘Area Sanremo‘, scelti dalla stessa giuria del programma. Saranno quattro gli appuntamenti che precederanno la finale di Sanremo Giovani, e andranno in onda da stasera fino al 2 dicembre, poi sei talentuosi finalisti approderanno in finale al Teatro del Casinò il 14 dicembre.

Sanremo Giovani, chi sono i cantanti in gara

24 i cantanti in gara con i loro brani, selezionati da una rosa di 524 iniziali. Alcuni sono già noti al pubblico della tv, oltre che a quello attento agli artisti emergenti. Ci saranno Mimì (vincitrice di X Factor 2024), Cmqmartina, Disco Club Paradiso e Angelica Bove in gara nel medesimo talent di Sky, Antonia (ex concorrente di Amici), la cantante e attrice Lea Gavino, nota tra i più giovani per la partecipazione nella serie tv Skam. Parteciperanno anche Petit, Joseph, Senza Cri, Amsi, Cainero, Caro Wow, Deddé, Eyeline, Jeson, La Messa, Nicolò Filippucci, Occhi, Principe, Renato D’Amico, Seltsam, Soap, Welo, Xhovana.

Sanremo Giovani, conduce Gianluca Gazzoli

Alla conduzione del programma ci sarà Gianluca Gazzoli, podcaster e conduttore radiofonico. Il programma andrà in onda su RaiPlay e contemporaneamente su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli. La commissione del programma è formata (oltre che da Carlo Conti, direttore artistico del Festival), da Claudio Fasulo, Ema Stoccolma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco