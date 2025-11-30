Il Festival di Sanremo 2026 inizia a prendere forma proprio oggi, sotto la guida di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico. I cantanti in gara nella nuova edizione saranno svelati oggi al Tg1 delle 13.30. L’attesa, infatti, si è prolungata di una settimana: una scelta fatta in segno di rispetto per la recente scomparsa di Ornella Vanoni.

Sanremo 2026, il numero dei cantanti in gara

Nel frattempo, Conti ha lasciato trapelare qualche dettaglio su quella che potrebbe essere la composizione del cast. “Non credo di riuscire a restare nei 26 Big previsti dal regolamento. Potremmo arrivare a 28, forse anche a 30”, ha dichiarato, lasciando intendere che l’allargamento del numero dei partecipanti sia una mossa per compensare alcune defezioni eccellenti e, allo stesso tempo, per ampliare il ventaglio del pubblico di riferimento, coinvolgendo fasce e gusti differenti.

Sanremo 2026, le anticipazioni sui big in gara

Nonostante la lista ufficiale non sia ancora stata diffusa, alcune presenze appaiono pressoché certe. Fedez dovrebbe tornare sul palco dell’Ariston insieme a Marco Masini: dopo il duetto dello scorso anno sulla cover rivisitata di “Bella Stronza”, i due sarebbero pronti a gareggiare in coppia con un brano inedito. Una formula che dovrebbe ripetersi anche per un’altra big: Elodie, che a quanto pare parteciperà insieme a Rkomi. Quasi confermata anche la presenza di Tommaso Paradiso, così come quella di Angelina Mango, che – dopo molti tentennamenti – avrebbe consegnato una canzone proprio all’ultimo momento.

Restano invece più in bilico le partecipazioni di Malika Ayane, Serena Berancale, Ermal Meta, Arisa e Sal Da Vinci. Ma la sorpresa più attesa potrebbe arrivare direttamente dalle parole di Conti: secondo diverse indiscrezioni, non è escluso che tra i Big possa esserci anche un grande nome, già vincitore del Festival. Tutti gli occhi sono puntati su Marco Mengoni, la cui presenza potrebbe rappresentare uno dei colpi di scena di questa edizione.

Sanremo 2026, Samira Lui può affiancare Carlo Conti

Soltanto nelle prossime settimane invece si saprà chi affiancherà Conti alla conduzione del Festival. Riflettori puntati Samira Lui, vero fenomeno televisivo del momento alla Ruota della Fortuna, ammirata per la sua bellezza ogni sera da quasi sei milioni di spettatori ogni sera. Conti, tuttavia, non si sarebbe limitato a un solo nome: tra le personalità contattate figurerebbero anche Giorgia, Laura Pausini e Maria De Filippi. Con quest’ultima, in particolare, il presentatore ha già condiviso il palco dell’Ariston nel 2017. Dopo la presenza di Gerry Scotti lo scorso anno, c’è ancora un po’ di Mediaset in Rai.

Redazione

Luca Frasacco