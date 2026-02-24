Il festival
Sanremo 2026, prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara. Apre Ditonellapiaga, Fedez e Masini a metà scaletta
Inizio alle 20:40, fine prevista all’una e mezzo. Queste le prime indicazioni sulla scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, che prenderà il via questa sera nella seconda direzione artistica consecutiva di Carlo Conti. Il conduttore sarà affiancato da Laura Pausini e dall’attore an Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan, mentre ospiti d’eccezione saranno Tiziano Ferro e il vincitore dello scorso anno Olly.
In attesa di conoscere ulteriori dettagli sugli orari di esibizione dei cantanti, questo l’ordine in gara: apre Ditonellapiaga con tutto il ritmo della sua ‘Che fastidio!’. Chiudono LDA e AKA7evenn con Poesie clandestine
1. Ditonellapiaga – Che fastidio!
2. Michele Bravi – Prima o poi
3. Sayf – Tu mi piaci tanto
4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me
5. Dargen D’Amico – AI AI
6. Arisa – Magica favola
7. Luchè – Labirinto
8. Tommaso Paradiso – I Romantici
9. Elettra Lamborghini – Voilà
10. Patty Pravo – Opera
11. Samurai Jay – Ossessione
12. Raf – Ora e per sempre
13. J-Ax – Italia starter pack
14. Fulminacci – Stupida sfortuna
15. Levante – Sei tu
16. Fedez & Masini – Male necessario
17. Ermal Meta – Stella stellina
18. Serena Brancale – Qui con me
19. Nayt – Prima che
20. Malika Ayane – Animali notturni
21. Eddie Brock – Avvoltoi
22. Sal Da Vinci – Per sempre sì
23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
24. Tredici Pietro – Uomo che cade
25. Bambole di Pezza – Resta con me
26. Chiello – Ti penso sempre
27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
28. Leo Gassmann – Naturale
29. Francesco Renga – Il meglio di me
30. LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine
