Inizio alle 20:40, fine prevista all’una e mezzo. Queste le prime indicazioni sulla scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2026, che prenderà il via questa sera nella seconda direzione artistica consecutiva di Carlo Conti. Il conduttore sarà affiancato da Laura Pausini e dall’attore an Yaman, protagonista del remake Rai di Sandokan, mentre ospiti d’eccezione saranno Tiziano Ferro e il vincitore dello scorso anno Olly.

Sanremo 2026, prima serata: l’ordine di esibizione dei cantanti in gara

In attesa di conoscere ulteriori dettagli sugli orari di esibizione dei cantanti, questo l’ordine in gara: apre Ditonellapiaga con tutto il ritmo della sua ‘Che fastidio!’. Chiudono LDA e AKA7evenn con Poesie clandestine

1. Ditonellapiaga – Che fastidio!

2. Michele Bravi – Prima o poi

3. Sayf – Tu mi piaci tanto

4. Mara Sattei – Le cose che non sai di me

5. Dargen D’Amico – AI AI

6. Arisa – Magica favola

7. Luchè – Labirinto

8. Tommaso Paradiso – I Romantici

9. Elettra Lamborghini – Voilà

10. Patty Pravo – Opera

11. Samurai Jay – Ossessione

12. Raf – Ora e per sempre

13. J-Ax – Italia starter pack

14. Fulminacci – Stupida sfortuna

15. Levante – Sei tu

16. Fedez & Masini – Male necessario

17. Ermal Meta – Stella stellina

18. Serena Brancale – Qui con me

19. Nayt – Prima che

20. Malika Ayane – Animali notturni

21. Eddie Brock – Avvoltoi

22. Sal Da Vinci – Per sempre sì

23. Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

24. Tredici Pietro – Uomo che cade

25. Bambole di Pezza – Resta con me

26. Chiello – Ti penso sempre

27. Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

28. Leo Gassmann – Naturale

29. Francesco Renga – Il meglio di me

30. LDA e AKA7evenn – Poesie clandestine

Redazione

Luca Frasacco