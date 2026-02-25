Ieri sera il Teatro Ariston ha aperto le porte al Festival di Sanremo permettendo a tutti e 30 i cantanti in gara di esibirsi. Ditonellapiaga con “Che fastidio!” ha aperto la serata, LDA e AKA7even con Poesie clandestine l’hanno chiusa, prima di lasciare spazio alla prima classifica temporanea, votata dai giornalisti, che in ordine sparso ha visto in testa Arisa, Fedez & Marco Masini, Fulminacci, Serena Brancale e la stessa Ditonellapiaga.

Sanremo, come si svolgerà la seconda serata

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione del Festival. Il programma include anche collegamenti in diretta dalla nave Costa Toscana, dove è atteso Max Pezzali, e dal Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Qui si esibirà Bresh, con la conduzione di Daniele Battaglia. Per la gara dei Big, le 15 canzoni in competizione saranno valutate attraverso un sistema misto: il televoto inciderà per il 50% sul risultato finale, mentre l’altra metà sarà determinata dalla giuria delle radio. Dalle votazioni emergerà una classifica generale, ma al termine della serata verranno comunicate soltanto le prime 5 posizioni, senza indicarne l’ordine preciso. Nel corso della serata spazio anche alle Nuove Proposte, sotto la conduzione di Gianluca Gazzoli. In gara Niccolò Filippucci, il trio Blind, ElMa e Soniko, Mazzariello, Angelica Bove. Niccolò Filippucci affronterà in uno scontro diretto canoro il trio Blind, ElMa e Soniko mentre Mazzariello se la vedrà con Angelica Bove. Le 2 canzoni più votate in ognuna delle due sfide dirette accederanno alla terza serata. Voteranno televoto (con peso del 34%), giuria della sala stampa, tv e web (con peso del 33%), giuria delle radio (33%).

Sanremo 2026, seconda serata: chi canta e l’ordine di esibizione dei cantanti in gara

Saranno quindici gli artisti ad esibirsi stasera. L’ordine di presentazione sarà reso noto nelle prossime ore. Questo l’elenco dei cantanti in gara

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Dargen D’Amico – AI AI

Tommaso Paradiso – I Romantici

Elettra Lamborghini – Voilà

Patty Pravo – Opera

J-Ax – Italia starter pack

Fulminacci – Stupida sfortuna

Levante – Sei tu

Fedez & Masini – Male necessario

Ermal Meta – Stella stellina

Nayt – Prima che

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Bambole di Pezza – Resta con me

Chiello – Ti penso sempre

LDA e AKA7even – Poesie clandestine

Sanremo, lo share non premia Conti

Non un inizio facile per Sanremo, con Carlo Conti che non eguaglia il record dello scorso anno. A livello di share il Festival ha indubbiamente risentito della partita dell’Inter contro il Bodo Glimt. La prima parte della prima serata di Sanremo 2026 (dalle 21.42 alle 23.34) ha raccolto in media, in termini di total audience, 13 milioni 158mila spettatori, pari al 57.7% di share; la seconda parte (dalle 23.38 all’1.32) ha avuto 6 milioni 45mila spettatori con il 58.7%. L’anno scorso la prima parte della serata di esordio del festival (dalle 21.15 alle 23.26) aveva ottenuto 16 milioni 200mila spettatori pari al 63.7%; la seconda (dalle 23.30 all’1.20) 8 milioni 300mila con il 69.3%.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco