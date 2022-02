La prima serata del 72esimo Festival di Sanremo si è conclusa con la prima classifica parziale dei primi 12 artisti in gara. Con il voto della sola sala stampa, e solo sui primi 12 artisti in gara (gli altri 13 gareggeranno nella seconda serata), è in testa il duo Mahmood e Blanco con ‘Brividi’, seguiti da La Rappresentante di Lista, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Noemi, Michele Bravi, Rkomi, Achille Lauro, Giusy Ferreri, Yuman, ultima provvisoriamente Ana Mena.

Sanremo, la classifica della prima serata

1) Mahmood e Blanco

2) La rappresentante di lista

3) Dargen D’Amico

4) Gianni Morandi

5) Massimo Ranieri

6) Noemi

7) Michele Bravi

8) Rkomi

9) Achille Lauro

10) Giusy Ferreri

11) Yuman

12) Ana Mena

Il 72esimo Festival di Sanremo è iniziato martedì 1 febbraio e durerà fino a sabato 5 febbraio. Saranno 25 gli artisti in gara per 25 canzoni inedite. La votazione vedrà il debutto di un nuovo sistema integrato, durante le prime due serate, con tre giurie autonome di giornalisti accreditati: carta stampata, Radio e Tv, Web.

Nella quarta e nella quinta serata voteranno come unica componente la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. Poi interverranno il Televoto e la Giuria “Demoscopica 1000”. La Giuria “Demoscopica 1000” sarà composta da mille componenti selezionati “secondo selezionati con criteri specifici, che voteranno attraverso un’applicazione ad essi dedicata”.

Come funzionano le votazioni di Sanremo 2022

Durante le prime due serate si esibiranno 12 o 13 artisti in gara e voteranno i giornalisti divisi per l’occasione in tre componenti diverse e autonome, tutte con il peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni. A fine serata ci sarà una prima classifica delle canzoni eseguite. Durante la terza serata gli artisti in gara si esibiranno nelle loro canzoni e voteranno il pubblico tramite il televoto e la giuria Demoscopica 1000, entrambi con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni. La media delle percentuali di voto complessive determinerà una nuova classifica generale.

Durante la quarta serata il voto sarà articolato al 34% del risultato sul Televoto, 33% giuria della Sala Stampa unita, 33% Demoscopica 1000. La nuova classifica generale sarà definita sulla base delle percentuali di voto complessive ottenute dagli artisti nella serata con quelle ottenute nelle serate precedenti. Alla serata finale voterà solo il pubblico tramite il Televoto. Le prime tre canzoni classificate saranno riproposte e le votazioni precedenti azzerate. Peserà il pubblico con il televoto al 34%, la Sala stampa al 33%, la Demoscopica 1000 al 33%.

Saranno conferiti, oltre alla canzone e all’artista vincitori del Festival, l’Interpretazione della Cover più votata, il Premio al Miglior Testo, il Premio alla Migliore Composizione Musicale, il Premio della Critica. L’Artista vincitore del 72° Festival della Canzone Italiana parteciperà, in rappresentanza dell’Italia, all’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, su richiesta di RAI.

Sanremo, il programma della seconda serata

Seconda serata, mercoledì 2 febbraio, della alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Partirà, alle 20:40 sul palco dell’Ariston e in diretta su RaiUno. Per la terza volta consecutiva il direttore artistico e conduttore dell’evento è Amadeus. 25 gli artisti big in gara.

Si esibiranno 13 cantanti in gara dopo i primi 12 di ieri. Amadeus sarà accompagnato alla conduzione dall’attrice Lorena Cesarini. Gli ospiti saranno la cantante Laura Pausini e il comico e attore Checco Zalone. Dovrebbe essere confermata la presenza anche di Fiorello. Dalla nave, in collegamento Ermal Meta. La scaletta dei cantanti in gara, per ordine alfabetico in attesa dell’ufficializzazione dell’ordine. Gli artisti big che si esibiranno nella gara con le loro canzoni inedite saranno i seguenti:

Aka 7ven – Perfetta così

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Le Vibrazioni – Tantissimo

Matteo Romano – Virale

Sangiovanni – Farfalle

Tananai – Sesso Occasionale

