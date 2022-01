“​Icona del cinema italiano, con più di 90 film con grandi registi”. Con queste parole il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022 Amadeus ha annunciato che Ornella Muti sarà una delle 5 co-conduttrici del Festival.

Sarà lei a salire sul palco dell’Ariston martedì 1 febbraio, in occasione della serata di debutto: la sua ‘prima volta’ a Sanremo.

Chi è Ornella Muti

Ornella Muti- pseudonimo di Francesca Romana Rivelli- romana, nata il 9 marzo 1955, è una delle più conosciute e amate attrici italiane e può vantare oltre 50 anni di carriera e diversi riconoscimenti. Arrivata sul set giovanissima, a soli 14 anni per il film di Damiano Damiani La moglie più bella, ha interpretato ruoli in generi diversi, lavorando con registi del calibro di Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen.

Una vita professionale ricca di successi e una vita privata segnata da due matrimoni, un flirt che ha fatto scalpore- quello con Adriano Celentano- e un amore recente, durato ben 12 anni, con Fabrice Kerhervé. Ornella Muti ha tre figli e tre nipoti.

La vita privata

Ornella Muti si è sposata due volte. La prima nel 1975 con l’attore Alessio Orano, incontrato proprio sul set del suo primo film, da cui si è separata 6 anni dopo, nel 1981. La seconda volta è convolata a nozze con Federico Fachinetti nel 1988: il matrimonio è durato fino al 1996. Da questa unione sono nati due figli: Carolina nel 1984 e Andrea nel 1987, entrambi attori. Ornella Muti ha anche un’altra figlia, Naike, nata nel 1974, che porta il suo cognome: l’attrice non ha mai rivelato chi fosse il padre. Anche lei lavora nel mondo dello spettacolo: è attrice e cantante.

Dal 1998 al 2008 Ornella è stata fidanzata con il chirurgo estetico Stefano Piccolo.

L’ultimo compagno di Ornella Muti- da cui si sarebbe separata- è Fabrice Kerhervé, 56 anni, imprenditore di origini francesi. La loro storia, iniziata nel 2008, è andata avanti per ben 12 anni: per lui si è anche trasferita per un periodo in Russia. Di lui Ornella aveva detto:“È una storia complicata. Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco. Ma io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò mai più di nessun altro”.

Tra Ornella Muti e Adriano Celentano scoppiò la scintilla sul set del film Innamorato pazzo, quando lui era già sposato con Claudia Mori: una relazione confermata dal ‘Molleggiato’ solo qualche anno fa. Insieme hanno girato anche Il bisbetico domato, del 1980. “Lui è stato l’unica infedeltà della mia vita” ha ammesso l’attrice, che all’epoca era impegnata con Fachinetti.

Oggi Ornella è molto attiva su Instagram: il suo profilo è seguito da oltre 288mila follower.

