“Ci trattano da colonia del terzo mondo. Aereo rattoppato con lo scotch non mi era ancora capitato!“: sono queste le parole di Mauro Pili, giornalista sardo, ex deputato ed ex presidente della Regione Sardegna che, nel pubblicare un video sui social, mostra un aereo in condizioni non eccelse.

Pili, infatti, ha pubblicato un video, alle 7.20 di mercoledì 2 agosto, di un Airbus di Ita Airways “in partenza per Roma da Cagliari”, con in primo piano la parte inferiore della carlinga, vicino all’apertura del carrello, sulla quale è vistosamente presente un rattoppo che pare effettuato con lo scotch.

“Stamane, alle 7.20, in partenza per Roma da Cagliari, nessuno si è accorto di niente, per via dell’imbarco dal tunnel.