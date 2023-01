Il lavoro in carcere è fondamentale per i detenuti, sia per affrontare il presente, sia per prepararsi al futuro magari imparando un mestiere che possa cambiare la vita. Ne è convinta anche Emanuela Belcuore, garante dei detenuti della provincia di Caserta che il 20 gennaio festeggerà il suo compleanno. Per l’occasione ha chiesto alle detenute dell’alta sicurezza del carcere di Santa Maria Capua Vetere di cucire per lei dei piccoli “regalini” da donare agli invitati alla sua festa. Così le detenute hanno prodotto dei piccoli portachiavi colorati con la scritta “L’essenziale è invisibile agli occhi”, la stessa scritta che c’è su uno dei muri del penitenziario. E poi: “Fatto a mano dalle detenute dell’alta sicurezza del carcere di Santa Maria Capua Vetere”.

La garante ha procurato alle detenute tutto il materiale necessario per confezionare le piccole bomboniere e le detenute hanno realizzato per lei i bellissimi pensierini da donare grazie al laboratorio di sartoria in carcere curato dalla sarta Anna. “Così 8 detenute si sono tenute impegnate e hanno messo a frutto il lavoro delle loro mani percependo un compenso”. La garante racconta che nell’alta sicurezza la sartoria già si occupa di lavori commissionati dal Ministero come ad esempio è successo per le mascherine in tempi di Covid. Oppure confeziona le divise per gli agenti della penitenziaria. “Ci sono anche alcune aziende storiche napoletane come Isaia e Marinella che commissionano lavori alle detenute. Ci vorrebbero sempre più imprenditori che decidono di investire in questo tipo di ingaggi lavorativi in carcere”.

“Sono contenta, nel mio piccolo, di aver supportato questo laboratorio – continua Belcuore – di aver dato la possibilità alle detenute di lavorare e anche, donando un oggetto cucito da loro ai miei ospiti, di averle vicino in un giorno per me speciale. Per me è importante perché, loro lo sanno, io le porto sempre nel cuore”. Un’idea quella che ha avuto la garante per finanziare le detenute e supportare il lavoro in carcere. “Ci tengo anche a ringraziare Ciro Poppella che preparerà la torta per il mio compleanno – conclude la garante – che spesso dona i suoi famosi fiocchi di neve al carcere di Santa Maria Capua Vetere e Arienzo. Una bella iniziativa di solidarietà che lui fa senza dirlo a nessuno ma che riempie sempre il cuore di tutti i detenuti e le detenute”.

