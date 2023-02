Sfileranno con armi giocattolo da “buttare nella munnezza” a fine corteo. Partiranno dalla Vele e sfileranno per le strade di Scampia i manifestanti che sabato 25 febbraio scenderanno in piazza nel quartiere alla periferia nord di Napoli per ribadire ancora una volta il no alla guerra in Ucraina, a un anno esatto dall’invasione russa. “Pace e disarmo, Italia ripensaci” lo slogan dell’evento, aperto a tutta la cittadinanza ma soprattutto alle nuove generazioni, in programma a partire dalle 10.30 all’esterno della Vela Celeste per poi concludersi nel “Giardino dei Cinque Continenti e della non violenza” in via Fratelli Cervi.

“La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno!” fanno sapere gli organizzatori dell’evento che racchiude tutte le associazioni di Scampia, a partire dalla “Rete per la pace di Scampia”, “Rete Pangea”, il “Gridas”, “Chi rom… e chi no”. L’obiettivo che invocano i manifestanti è il disarmo globale per la pace e la giustizia sociale. “Vogliamo che sia anche un corteo contro tutte le guerre dimenticate e per l’ambiente, perché un pianeta attraversato da guerre e violazioni dei diritti umani non è un pianeta ecologicamente sano” si legge nell’evento che sta raccogliendo adesioni su Facebook.

Evento dove si rilancia l’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra”. Per tale motivo si chiede “al presidente della Repubblica di sollecitare il Governo a mettere in atto tutte le iniziative diplomatiche possibili per l’immediato cessate il fuoco in Ucraina; al governo italiano di firmare il Trattato di proibizione delle armi nucleari del 2021; al Consiglio Comunale di Napoli ‘città della pace’ di aderire, con apposita delibera consiliare, all’appello “Italia ripensaci” e sollecitare il Governo in tal senso; all’autorità portuale di Napoli di non autorizzare l’accesso in rada alle navi a propulsione nucleare o con armi atomiche.

I PROMOTORI DELL’EVENTO – Rete per la pace di Scampia – Rete Pangea

GRIDAS, Chi rom…e chi no, Circolo La Gru di Legambiente, ARCI Scampia, AQuaS, Centro Hurtado, Coop. Soc. L’Uomo e il Legno, Dream-Team Donne in Rete, Greenpeace G.L. Napoli, Rettoria Santa Maria della Speranza, Centro Diurno Gatta Blu ASL NA1, Coordinamento Periferie Unite, VIII Municipalità, La Kumpania, BandaBaleno, Cantiere 167, Ass. Ciro Vive, Coordinamento Territoriale Scampia, Volontari Per Napoli Ripuliamo Napoli, Caffè Letterario di Scampia, Comunità Lasalliana di Scampia, Ass. Arrevutammece, Coop. Soc. Occhi Aperti, Presidio Libera Scampia-Antonio Landieri, Scuola di Pace, Comunità di Base del Cassano, Napoli Bene comune, Città delle Donne, Centro Territoriale Mammut.

LE PRIME ADESIONI – CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità accoglienti)-Campania, AGESCI-gruppo NA14, Cooperativa Sociale Irene ’95, Napoli Pedala, Comunità “La Sorgente”, Legambiente Campania, Un Ponte Per…, Doulos Servo OdV, Spazio DAMM, SGARRUPATO, Spartak San Gennaro, WWF Napoli, Africa Oggi, Napoli Area Nord Città Metropolitana, Parco Sociale Ventaglieri, Carnevale Sociale Montesanto, Associazione Claudio Miccoli, Auser Campania-Napoli, Psichiatria Democratica, ANPI – Comitato Provinciale di Napoli, Comitato Ambientalista Terra-S. Giorgio a Cremano, Terra Dea, Università Verde-Torre del Greco, MOSS Ecomuseo Scampia, ACU-Associazione Consumatori Utenti Campania, CGIL Napoli e Campania, coop sociale Era, consorzio Gesco, Periferia Attiva, Centro Polifunzionale I Delfini, Comitato Genitori Scuole Mugnano, Sinistra Italiana – Federazione Di Napoli, Mezzocannone Occupato, Insurgencia, Friday for Future-Napoli, F.OR.G.A.T Odv, TeachersforFuture Campania,N’Sea Yet, P. CARC zona Nord, Municipalità 3, Masseria Ferraioli, Refugees-welcome, Libera Campania, Pax Christi – Punto Pace di Napoli, Associazione C.E.lu.S. “Il giardino dai mille colori”, Arci Napoli, Antinoo Arcigay Napoli, Pride Vesuvio Rainbow,Associazione Radicale Ernesto Rossi, Pochos Napoli,

ANPI Maria Penna Rocco Caraviello Torre Annunziata, Casa delle Culture e dell’Accoglienza persone LGBTQI+ di Napoli, CAD Codice Rainbow, CAD Pomigliano d’Arco, CAD Pride Center San Giorgio a Cremano, Comitato Popolare per la Rinascita di Soccavo, Idee in circolAzione, La scugnizzeria, TAN teatro area nord, I Girasoli dell’Est OdV, associazione T.D.B protezione civile, Presidente del consiglio comunale Napoli – Enza Amato, Consigliere comunale Napoli – Rosario Andreozzi, Movimento 5 stelle Napoli, Non una di meno – Napoli, Consigliere comunale Napoli – Sergio D’angelo, Meetup M5S Acerra, Coordinamento 2050 Napoli, Associazioni Frida Kahlo La città delle pari opportunità Marano di Napoli, A.N.C.R Marianella, Girotondo per pace”, Giardino Liberato di Materdei,

Ciro Cuozzo