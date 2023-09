Esce da scuola, si avvia a prendere l’autobus per tornare a casa, ma viene cade e viene schiacciata da una delle ruote posteriori del mezzo. E’ grave all’ospedale Maggiore di Novara una studentessa diciottenne del liceo Cavalieri di Verbania. La ragazza, che vive ad Omegna e che utilizza gli autobus delle linee extraurbane di Vco Trasporti per raggiungere la scuola a Verbania, si trovava nel piazzale che funge da capolinea per i pullman. Durante una fase di manovra del mezzo, in una dinamica ancora da chiarire, e’ caduta ed e’ stata schiacciata al busto da una delle ruote posteriori.

Sul posto con il personale del 118, vigili del fuoco, agenti della Volante e polizia stradale, che ha aperto un’indagine per la ricostruzione delle circostanze dell’incidente. La ragazza e’ stata subito trasportata all’ospedale Castelli, che dista poche centinaia di metri, dove ha subito un primo intervento di stabilizzazione del grave trauma toracico riportato. Nel pomeriggio poi la giovane e’ stata trasferita al Maggiore di Novara. Le sue condizioni sono molto critiche.

