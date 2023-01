Carabiniere e 18enne gravi in ospedale dopo un incidente avvenuto in mattinata a Napoli. Il militare dell’Arma, durante un posto di blocco in Corso Arnaldo Lucci, non molto distante dalla stazione Centrale, è stato travolto dallo scooter guidato dal giovane al quale era stato intimato l’alt dopo una serie di manovre azzardate compiute nel traffico.

Il 18enne, alla guida senza casco, non ha rallentato ma ha travolto in pieno il carabiniere. L’impatto è stato violento con il centauro che ha compiuto un volo di diversi metri.

Entrambi sono stati trasportati in gravi condizioni in ospedale ma, per fortuna, non in pericolo di vita. Il militare si trova al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini mentre il giovane è al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare.

seguono aggiornamenti

