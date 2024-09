E’ di un ragazzo di 17 anni morto e di un 16enne ricoverato in condizioni disperate il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte di lunedì 22 settembre, poco dopo le 2, a Frattamaggiore, comune in provincia di Napoli.

Schianto auto-scooter, morto 17enne, l’amico grave

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano, l’incidente è avvenuto nel centro di Frattamaggiore, in via Roma, e ha coinvolto una Jeep Avenger e un motorino.

Ragazzi in scooter travolti da auto

La vettura di grossa cilindrata era guidata da un 20enne che, per cause in corso di accertamento, impattava violentemente contro lo scooter con in sella il 17enne e il 16enne. Nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale, il 17enne è deceduto poco dopo l’arrivo al vicino ospedale San Giovanni Di Dio. L’amico, più piccolo di un anno, è ricoverato nella stessa struttura: è in terapia intensiva e in pericolo di vita.

La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’esame autoptico. I mezzi sono stati sequestrati con il 20enne che è già stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici i cui esiti verranno resi noti nelle prossime ore. Al momento è stato denunciato per omicidio stradale e lesioni. La sua posizione potrebbe aggravarsi in caso di positività ai due test effettuati.

