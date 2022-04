Tragedia la domenica di Pasqua dove un uomo e il suo cane hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale. E’ quanto avvenuto a Marano, comune a nord di Napoli, dove in via Roma lo scooter sul quale viaggiava il 45enne, in compagnia del suo cane, si è scontrato con un’auto a bordo della quale c’erano due studenti maggiorenni.

Un impatto violentissimo con l’uomo che è morto sul colpo, così come il suo cagnolino. Illesi e sotto choc i due studenti. Inutile l’arrivo sul posto del 118 che ha solo potuto constatare il decesso del 45enne. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Marano, a lavoro per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità.

Il giovane alla guida dell’auto è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. Al mento è stato denunciato per omicidio stradale e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. La salma dell’uomo è stata sequestrata su disposizione del magistrato di turno che ha disposto l’autopsia.

Ciro Cuozzo