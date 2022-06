E’ di cinque morti e due feriti il bilancio drammatico di uno scontro frontale tra un furgone e un camion avvenuto lungo la strada provinciale 30 a Strevi, in provincia di Alessandria. Secondo le prime informazioni, i feriti sono stati traferiti in codice rosso agli ospedali di Torino e Alessandria. Sul posto i sanitari del 118, con l’elisoccorso, la polizia stradale e i carabinieri a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il frontale è avvenuto intorno alle 14.30 all’altezza del distributore CentroCalor.

seguono aggiornamenti

