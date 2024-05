E’ di due morti e due feriti, di cui uno in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 29 maggio sull’autostrada A1 Miliano-Napoli, nel tratto toscano compreso tra Valdarno e Incisa Reggello, in direzione Firenze. L’incidente ha coinvolto diverse auto e tre mezzi pesanti, provocando numerosi chilometri di coda, con l’A1 chiusa in corsia nord e il traffico deviato sulla viabilità ordinaria.

Incidente A1: vittime di 78 e 79 anni, grave camionista

A perdere la vita un uomo di 78 anni e una donna di 79 anni. Grave invece un camionista di 47 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze. Nel maxi tamponamento è rimasta bloccata anche un’ambulanza che trasportava un bambino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale è riuscito a sbloccare la situazione: è stato aperto un varco per consentire al mezzo di soccorso sanitario di proseguire la corsa verso l’ospedale.

L’incidente, stando alla ricostruzione della polstrada, è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina quando un’auto, sulla quale viaggiavano le due vittime, si è scontrata con un camion, prima del tamponamento a catena che ha coinvolto altri mezzi in transito lungo l’A1, nel territorio di Figline Valdarno. Per la coppia che viaggiava in auto non c’è stato nulla da fare, sarebbero morti sul colpo con i vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarli dalle lamiere.

Stando a quanto ricostruisce l’agenzia Lapresse, per via dei curiosi si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma.

Le indicazioni per le strade alternative

È stata disposta la chiusura del tratto ed al suo interno il traffico non è più bloccato e rimangono 5 km di coda, inoltre si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Valdarno verso Roma. In alternativa, a chi è in viaggio verso Firenze, deve uscire a Valdarno, dove si sono formati 2 km di coda in aumento, prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare ad Incisa Reggello. Ulteriore percorso alternativo consigliato, uscire a Valdichiana prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi sanitari e meccanici. È quanto fa sapere Autostrade. C

