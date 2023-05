Quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00, voli cancellati ed eventualmente anche altri disagi. I sindacati dei lavoratori dei trasporti (Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti) hanno indetto per domani, mercoledì 3 maggio, uno sciopero nazionale di quattro ore del trasporto aereo. Il sindacato Cobas ha annunciato che nella stessa fascia oraria sciopereranno anche i controllori di volo di Roma dell’Enav (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), la società che gestisce il traffico aereo italiano. A complicare la situazione la protesta dei controllori di volo in Francia cominciata la sera del 30 aprile, che potrebbe avere effetti sui voli tra Francia e Italia.

Lo sciopero interesserà in particolare i lavoratori della compagnia aerea spagnola Vueling in Italia e quelli di Air Dolomiti, la compagnia italiana della tedesca Lufthansa. I sindacati hanno argomentato le ragioni dello sciopero parlando della mancanza di disponibilità da parte delle società che possiedono Vueling ed Air Dolomiti a dialogare con loro per affrontare le condizioni dei lavoratori assunti in Italia. “A fronte della nostra disponibilità – ha spiegato la Filt Cgil in una nota parlando della protesta di Vueling – volta ad avviare un confronto costruttivo per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto riscontriamo un totale atteggiamento di chiusura verso l’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways”.

La mobilitazione potrà però avere conseguenze anche su altre compagnie: ITA Airways, per esempio, la compagnia di bandiera italiana, ha già cancellato 47 voli (per informazioni sul proprio volo, la compagnia dice di chiamare il numero 800936090 dall’Italia e dall’estero lo +390685960020). L’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha diffuso una lista dei voli che saranno garantiti, come quelli la cui partenza è prevista prima dell’orario di inizio dello sciopero e come i charter da e per le isole e tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo in Italia, scali compresi, a prescindere dall’orario.

La lista dei voli intercontinentali il cui arrivo nel nostro Paese è confermato diffusa dall’Autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile:

Medio Oriente

– MSR 792 Fiumicino (LIRF) Cairo (HECA)

– UAE 32L (098) Fiumicino (LIRF) Dubai (OMDB)

– SVA 208 Fiumicino (LIRF) Riyadh (OERK)

– QTR 132 Fiumicino (LIRF) Doha Hamad (OTHH)

– RJA 102 Fiumicino (LIRF) Queen Alia (OJAI)

– RYR 4575 Ciampino (LIRA) Amman (OJAI)

– KAC 166 Fiumicino (LIRF) Kuwait (OKBK)

– THY 1866 Fiumicino (LIRF) Instambul (LTFM)

– RAM 941 Fiumicino (LIRF) Casablanca (GMMN)

– AIZ 336 Fiumicino (LIRF) Tel Aviv (LLBG)

– RYR 8695 Napoli (LIRN) Tel Aviv (LLBG)

Nord America

– ITY 610 Fiumicino (LIRF) New York (KJFK)

– ACA 893 Fiumicino (LIRF) Montreal (CYUL)

– DAL 67 Fiumicino (LIRF) Atlanta (KATL)

Sub Continente Sub Asiatico

– ITY 770 Fiumicino (LIRF) Delhi (VIDP)

Sud America

TAM 8121 Fiumicino (LIRF) Guarulhos (SBGR)

