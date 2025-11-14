Cancelli socchiusi nella principale stazione metropolitana della Capitale, quella di Roma Termini e pochi bus tra le strade. È iniziato poco dopo le 8:30 un altro venerdì complicato per i cittadini romani che si spostano con i mezzi pubblici: è infatti previsto uno stop di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Usb Lavoro Privato e Orsa Tpl che interesserà tutta la rete Atac. Il servizio è stato assicurato nella fascia mattutina fino alle 8.30 e lo sarà di nuovo nel pomeriggio dalle 17 alle 20, mentre per il resto delle 24 ore si prevedono forti disagi.

Al momento è regolare la metro C, mentre sono attive con riduzioni di corse le metro A, B-B1 e la ferro tramvia Termini-Centocelle. Criticità tra passeggeri, con lunghe code sulle banchine di Termini e gente accalcata sui treni.

Anche le biglietterie fisiche resteranno chiuse, mentre servizio di vendita online dei titoli di viaggio continuerà a funzionare regolarmente. Eccezione per i parcheggi di interscambio, che saranno comunque accessibili. Le linee della metro A, B/B1 e C non garantiranno le corse previste dopo la mezzanotte, così come non saranno assicurati i collegamenti delle linee diurne in programma oltre le 24 e quelli notturni delle linee 8, 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916.

Luca Frasacco