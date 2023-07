Sarà una giornata non facile quella che affronteranno pendolari e viaggiatori giovedì 13 luglio. Previsto, infatti, lo sciopero indetto da Trenitalia e Italo e Trenord. Le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno indetto uno stop di 24 ore: la mobilitazione del personale ferroviario andrà avanti dalle 3 del 13 luglio 2023 fino alle ore 2 del 14 luglio. L’intento è quello di chiedere migliori condizioni di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici del settore.

A causa dello sciopero, secondo quanto afferma Trenitalia, è possibile ”un impatto significativo” sulla circolazione ferroviaria. Da mettere in conto, dunque, cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali di Trenitalia. L’invito è quello ad informarsi in anticipo, e prima dell’arrivo in stazione, su eventuali cancellazioni, ritardi o cambi di percorso.

Trenitalia conferma che ci saranno una serie di corse nazionali elencate nelle apposite tabelle, nonché alcuni treni regionali nelle fasce utili ai pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero del sito della compagnia.

Per quanto riguarda Italo, anche le loro corse potranno subire variazioni ed è stata resa nota, sul sito aziendale, la lista dei treni garantiti dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggiano esclusivamente i treni compresi nella lista dei ‘Servizi Minimi Garantiti’.

Trenord fa sapere che “in mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento S50 Malpensa Aeroporto – Stabio”. Anche Trenord garantisce le fasce orarie di servizio minimo dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

E sabato 15 luglio, invece, saranno i voli ad essere a rischio. Si terrà, infatti, lo sciopero di 8 ore proclamato dal personale di terra degli aeroporti. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl, che confermano lo stop dalle 10.00 alle 18.00 per i lavoratori dell’handling aeroportuale. L’astensione dal lavoro, spiegano fonti sindacali, è stata proclamata a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni.

Nella stessa giornata, dalle 12 alle 16, restano a terra anche i piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair. A proclamare lo sciopero nazionale unitario sono le sigle Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, che specificano le motivazioni alla base della motivazione: lo sciopero è stato indetto a seguito “della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia”.

