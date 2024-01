Nuovo anno, nuovo sciopero nei trasporti. Alcune sigle sindacali hanno annunciato quello che sarà il primo sciopero nazionale nei trasporti del 2024 in Italia.

Sciopero dei trasporti, quando sarà

Lo stop per mezzi pubblici come bus, tram e metro è stato proclamato dai sindacati di base Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa per mercoledì 24 gennaio. Lo sciopero durerà 24 ore. Il servizio sarà comunque garantito durante le fasce di legge: da inizio servizio diurno alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59.

I motivi

Le sigle sindacali hanno reso noto che lo sciopero nazionale degli autoferrotranvieri sarà effettuato con “Salario, Sicurezza e Diritti” come parole d’ordine.

Notizia in aggiornamento.

Redazione

Luca Sebastiani