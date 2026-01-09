Il primo sciopero dei treni del 2026 non si fa attendere e arriva già alla seconda settimana di gennaio. È stato proclamato per domani da alcune sigle sindacali autonome lo stop che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane a partire dalla serata (ore 21) di venerdì 9 gennaio e per quasi tutta la giornata di sabato 10 gennaio, quando anche dopo le ore 21:00 potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni.

Sciopero dei treni 9 e 10 gennaio

Uno sciopero che a differenze dei precedenti, cadendo di sabato, impatterà meno su lavoratori e pendolari, che stanno tornando a popolare le metropoli dopo la fine della sosta natalizia. Per il trasporto Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 gennaio. Per tutte le informazioni, Trenitalia consiglia di consultare l’app ufficiale, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021.

Mercoledì scorso lo sciopero in Emilia-Romagna

Soltanto mercoledì 7 gennaio, il personale Trenitalia dell’Emilia Romagna si è fermato in memoria del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio morto dopo essere stato accoltellato in stazione. Una forma di protesta con lo scopo di chiedere al governo maggiori garanzie di sicurezza per i dipendenti: tantissimi colleghi si sono recati in stazione portando corone di fiori, foto e biglietti, attaccando un berretto e una cravatta da ferroviere.

