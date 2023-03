Due piloti dell’Aeronautica militare sono morti nello schianto tra i due aerei che stavano pilotando durante un’esercitazione nei cieli di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. I due mezzi, stando a prime informazioni si tratterebbe di Piaggio Siae 208 del 60mo Stormo, il reparto dell’Aeronautica militare dell’aeroporto “Alfredo Barbieri” di Guidonia, sono precipitati al suolo dopo uno scontro avvenuto per cause ancora da accertare.

Secondo quanto riferisce il sito locale Tiburno.tv, uno dei due aerei è precipitato in fiamme in un prato vicino il centro commerciale “La triade”: l’altro invece si è schiantato vicino alle case in piazzale degli Anemoni, nel centro abitato di Colle Fiorito, sopra un’autovettura ferma.

Secondo quanto riferisce il sito locale Tiburno.tv, uno dei due aerei è precipitato in fiamme in un prato vicino il centro commerciale "La triade": l'altro invece si è schiantato vicino alle case in piazzale degli Anemoni, nel centro abitato di Colle Fiorito, sopra un'autovettura ferma.

Il decesso dei due piloti è stato confermato anche dall’Aeronautica militare, che sottolinea come nell’incidente non risultano coinvolte altre persone.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023

“La notizia della morte dei due piloti dell’Aeronautica militare nell’incidente aereo avvenuto a Guidonia, nei pressi di Roma, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie piu’ profonde condoglianze e la mia vicinanza alle famiglie, ai colleghi del 60esimo Stormo e all’intero corpo dell’Aeronautica militare. A loro vanno le nostre preghiere“, ha dichiarato a stretto giro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel commentare l’incidente e la morte dei due avieri.

