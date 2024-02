Schianto in scooter, muore ragazzo di 17 anni a Napoli. Ennesimo grave incidente a Napoli dove nella serata di giovedì 1 febbraio lo scooter guidato dalla giovane vittima finisce, per cause in corso di accertamento, contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 a Chiaiano, lungo via Dei Ciliegi in direzione Toscanella. Il 17enne, che si chiamava Andrea Mellone, era alla guida di un Piaggio 125 quando, probabilmente in seguito alla velocità sostenuta (ma saranno gli accertamenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia Municipale di Napoli guidata dal capitano Gaetano Amodio), si è schiantato contro un palo della luce presente a bordo strada.

Il giovane è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli dove è morto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

